TikTok變裝網紅慘遭槍殺！網友竟拍手叫好　伊拉克擬立法禁LGBTQ

▲伊拉克23歲男網紅遭到槍殺，而最近伊拉克政府正在針對LGBTQ族群強化打壓。（圖／翻攝自IG、TikTok）

記者張寧倢／編譯

伊拉克23歲知名男網紅「Noor BM」在首都巴格達遭到槍殺，他在TikTok與IG上共有37萬多名粉絲，經常發布展示女性服裝、髮型與妝容的短影片。槍擊發生之際，伊拉克政府正針對LGBTQ族群進行打壓，議會提出立法將表達同性戀、跨性別等形式的行為定為犯罪。伊拉克網路社群上還有人為他的死亡發文慶祝。

▲阿爾薩法在網路上多被稱呼為「Noor BM」，經常作女性打扮。（圖／翻攝自IG、TikTok）

根據美媒CNN報導，伊拉克安全部門的一名消息人士透露，在網路上以「Noor BM」為暱稱的23歲網紅阿爾薩法 （Noor Alsaffar）於25日在巴格達被槍殺，目前已經展開調查，死者遺體已送往法醫部門。消息人士向CNN表示，由於安全部門人員未被授權向媒體發言，因此要求匿名。

警方發言人阿爾梅納（Khaled Almehna）26日表示，這場襲擊是一起「犯罪事件」，他晚些時候將再更新「重要的最新情況」。報導指出，阿爾薩法被殺害之際，伊拉克議會正在提出一項新立法，明確將表達同性戀、跨性別與其他形式的LGBTQ表達行為定為犯罪，若新法通過，同性戀關係將被處以死刑或無期徒刑，「促進同性戀」將被判處最低7年的有期徒刑，「模仿女性」則會被判最高3年刑期。

▲阿爾薩法過去曾表示，自己不是跨性別或同性戀，只是一名變裝者（cross-dresser），卻不幸遭到槍擊身亡。（圖／翻攝自IG、TikTok）

在槍擊發生前，阿爾薩法面臨著有關性與性別的網友謾罵，2020年他在伊拉克頻道「Al Walaa」的採訪中表示，「我不是跨性別，也不是同性戀。我沒有其他傾向，只是一個變裝者與模特。」阿爾薩法被確認為一名男性，曾擔任模特兒與化妝師。報導稱，伊拉克網路社群上有人發文替他哀悼，也有人為開槍的罪犯歡呼。

2021年他接受伊拉克部落客Samir Jermani訪問時回答了有關外貌的問題，也談到在社群上因為服裝選擇而面臨威脅，「我很謹慎，但並不害怕。」伊拉克LGBTQ權利組織IraQueer則在發布阿爾薩法死訊時，加上了#Transphobia（跨性別恐懼）與#MurderOfTransPeople（跨性別謀殺）等標籤。

權利組織表示，近幾個月來，伊拉克針對LGBTQ族群的暴力與歧視明顯增加，以什葉派穆斯林為主的抗議者焚燒彩虹旗，作為瑞典與丹麥近月以來發生焚燒《可蘭經》等事件的回應。伊拉克媒體監管機構8月宣布禁止在所有傳統與網路社交媒體上使用homosexuality（同性戀）一詞，要求使用sexual deviance（性偏差）來指稱。