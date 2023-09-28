白俄「正妹軍團」舉槍受訓照曝光　俄女學生也搶上軍訓課

▲白俄女模參加軍訓。（圖／翻攝白俄羅斯內務部新聞處，下同。）



記者吳美依／綜合報導

白俄羅斯國家美容學校也派出一批受訓女模參加實戰訓練，她們舉槍揮舞、練習瞄準靶心的側拍照也在社群媒體上瘋傳。與此同時，俄國政府推動的「青年軍學員國民運動」（Yunarmia）近期報名人數激增，遠東濱海邊疆區（Primorsky）更是首度有一批女高中生參加「軍事愛國主義教育」。

白俄羅斯內務部也發布新聞稿指出，國家美容學校出身的一批女模特兒前往射擊場，與「經過專業訓練的特種部隊人員一起學習」，熟悉武器與學習急救等。其中，在校成績名列前茅的托爾斯蒂科娃（Nadezhda Tolstikova）說，「這種感覺真是太美好了，我已經練習過射擊，使用步槍射擊過了…我一定要再回去射擊！」

此前，部分媒體宣稱，女模接受的是傭兵瓦格納的訓練，但此消息未獲官方證實。白俄上校格雷本尼科夫（Sergei Grebennikov）說明，這項活動旨在美化軍隊，「他們將親眼看見我們強大、備受尊敬的人民所擁有的能力。」

▲濱海邊疆區女學生第一次接受「青年軍學員國民運動」的軍事愛國主義教育。（圖／翻攝25rus.org）

《太陽報》指出，自從普丁2022年2月下令入侵烏克蘭以來，俄國大部分政治宣傳都針對男性，如今焦點開始轉向女性。根據「青年軍學員國民運動」官網，該組織2016年在國防部長蕭依古的倡議下創建，在全國共有89個服務處，號召逾130萬名少年與兒童參與。不過，這個組織也被指控，把俄羅斯年輕人軍事化。

根據俄媒拍攝畫面，濱海邊疆區的第一次有女學生參加政府軍訓課程，一共75名年僅15、16歲的女高中生接受基礎的演習、戰術、射擊、體能訓練等，還要學習輻射、化學及生物防護知識。當地政府指出，今年底以前，還有另外300名女學生及1000名男學生，登記參加這個為期5天的集訓。



濱海邊疆區教育局官員諾維科娃（Oksana Novikova）說，女孩往往對軍事愛國主義教育負有更大責任，「妳們是我們的第一支女子隊伍。所以我想要祝妳們好運，要有耐心，當然也要釋放潛力。去吧！」