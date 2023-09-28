機師自爆「開飛機前吸毒」　向空姐炫耀荒淫裸女毒趴！英航怒解雇

▲英國航空公司（British Airways）機師出包，荒淫毒趴後還想開長途飛機。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國航空公司（British Airways）一名已婚男機師遭到解雇，大約1個月前，他在準備駕駛長途航班之前向空姐透露，自己前一天晚上吸毒又酗酒，藥檢後驗出毒品陽性反應，直接遭到解雇。英國小報披露了「狂歡之夜」的細節，該名機師在訊息中自爆，當晚他是在一名女子的裸胸上吸食古柯鹼。

根據《每日電訊報》27日報導，英航機師比頓（Mike Beaton）是來自英格蘭德文郡的一名已婚爸爸，事發於4周前，他在南非當地休息一段時間後，原本將以副駕駛身分，從南非飛往倫敦，航程約12小時。然而，比頓在出發前向一名空姐朋友透露，前一晚他在約翰尼斯堡喝酒又吸毒。

空姐向公司檢舉了比頓後，英航緊急撤換機師人員，要求比頓停飛。英航向美媒Insider表示，當天這架航班因此隔夜延誤了11小時，而往返倫敦與約翰尼斯堡的航線皆為空中巴士A380客機，最多可乘載469名乘客。《太陽報》表示，英航為此損失了10萬英鎊（約新台幣391萬元）。

▲英航已婚男機師在長途飛行前狂歡吸毒，傳訊息自爆在女子的裸胸上吸食古柯鹼。（圖／翻攝自LinkedIn）

比頓第二天以乘客身分搭機返國，並在倫敦希斯洛機場接受藥檢，最終驗出毒品陽性反應，直接被解雇。然而，《太陽報》還揭露更多比頓在當晚的荒淫行徑，根據他傳給空姐的訊息內容，事發當晚他與2名約翰尼斯堡男子、1名英國威爾斯女遊客以及1名年輕西班牙女子喝酒聚會，醉到走路搖搖晃晃。

比頓還在訊息中露骨描述，女性們赤裸上身跳舞，他也脫下衣服，其中一名當地男子拿出古柯鹼，「所以就有了一場關於誰的胸部最適合（吸毒）的爭論，這就是我怎麼在約翰尼斯堡從一個女人的胸上吸食古柯鹼的故事。」後來他一覺睡到下午，並坦承可能是因為毒品作用。

英航一名發言人表示，安全永遠是英航的首要任務，已經將此事交給英國民航局（CAA）調查，相關人員已不再為英航工作。目前，CAA已經撤銷他合格的醫學診斷證明，禁止他進入駕駛艙，必須完全恢復身體狀況並經過專家小組評估才能重返飛行職務。與比頓育有一名子女的妻子拒絕回應《太陽報》僅表示，「你們想談這件事必須找我老公」。