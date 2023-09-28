韓國人玻璃心又碎？首爾日式酒吧「跑跑人」　喚起恐怖殖民記憶

▲首爾一間日式酒吧霓虹燈看板，讓當地人聯想起殖民時期「內鮮一體」的畫報。（圖／翻攝自X／outruningkarma）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫情趨緩、加上日幣匯率走低，光是今年上半季就有312.9萬名南韓觀光客赴日旅遊，日韓民間交流熱絡。不過，南韓首爾一間日式酒吧，其高度還原大阪街景的廣告看板，卻引發南韓當地人的反感、喚起殖民時期的恐怖記憶，認為大阪固力果跑跑人，高度神似「內鮮一體」的宣傳畫報。

根據韓媒《Money Today》，南韓一名網友26日在某知名網路論壇上發文，文章標題為「建大入口看板近況」，內容引述自社群網站X（前稱推特）網友的發言，其中還有一張拍攝位於首爾市廣津區某酒吧的照片，該間酒吧高度還原日式氛圍，不僅在霓虹燈看板繪有日本動漫卡通人物，還寫上日文平假名、片假名。

▲大阪道頓堀。（圖／達志影像／美聯社）

該座酒吧為最近開門營業的日式酒吧，其中最引人注目的莫過於顯眼的霓虹燈看板，讓當地居民有「一秒來到日本」的感覺，而廣告看板上繪製的跑跑人，更讓人聯想到大阪知名地標道頓堀，顯眼的固力果（グリコ）跑跑人招牌。

不過如此高度還原日本大阪氛圍的酒吧，雖然讓當地人以為自己來到了首爾市廣津區「大阪洞」，卻恰巧喚起南韓民眾對於日本殖民時期的恐怖記憶！一名南韓網友就在X上留言，「長得太像『內鮮一體』的宣傳畫報，讓人看了真的感到很不爽」。

實際上網搜尋日本殖民朝鮮時期（日帝強占期），將「內鮮一體」比喻為二人三足的宣傳畫報，畫中跑步人的形象，確實與該間酒吧廣告看板上的跑跑人有點類似。

▲朝鮮遭日本殖民時期，日本為了抹滅民族性、將朝鮮人皇民化，推動「內鮮一體」，畫報將內鮮一體比喻為兩人三足。（圖／翻攝自維基百科）

所謂的「內鮮一體」（内鮮一体，ないせんいったい，내선일체），「內」指的是大日本帝國內地、「鮮」則指朝鮮，為朝鮮遭日本殖民統治時期，日本朝鮮總督府為促成朝鮮同化日本內地、無差別一體化而喊出的口號，由第8屆朝鮮總督南次郎提出，旨在將朝鮮民族同化為日本皇民。

大韓帝國1910年遭併入日本，大韓帝國末代皇太子李垠與日本皇族梨本宮家方子女王（李方子）1920年成婚後，「內鮮一體」、「日鮮融和」口號首次出現，此後日本為加強朝鮮人戰爭協力定位和皇民化，繼續在朝鮮推動日語教育、同時試圖消滅朝鮮語（韓語），對於韓民族整體而言，無非是民族存滅的一大危機。

針對上述爭議，南韓網友普遍出現兩派評論。一派認為，「這根本瘋了吧」、「誰在這裡拉屎」、「如果沒有看到旁邊的韓文路標，還以為來到了日本」、「我國怎成這副模樣」；也有一派認為，「這一看就知道是固力果跑跑人吧！看來反日的人是精神病沒錯」、「那平壤冷麵呢」、「想像力真是豐富，怎麼不說一看到平壤冷麵，就會想起韓戰的血腥味」。