震驚片曝光！男盯筆電專心看球賽　3歲女童突然拿槍「自轟爆血」

▲男子因為疏忽看管3歲女童被捕。（圖／翻攝自Miami- Dade Corrections）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州發生一起誇張案件，家中監視器拍到，23歲男子奧蘭多(Orlando Young)正在用筆電專心看足球比賽時，沒注意到身旁的3歲女童竟然拿起放在沙發上的槍，把玩時不小心開槍自轟，被緊急送醫接受治療，奧蘭多因為疏忽照顧兒童罪被捕。

事件23日發生在邁阿密-戴德郡(Miami Dade)，從監視器畫面中可看到，奧蘭多忙著看球賽時，沙發上竟然擺了一隻手槍。奧蘭多被捕後表示，當時他為了專心看足球比賽，所以暫時把槍放在沙發上，因為支持球隊得分正興奮時，突然聽到一聲巨響，回頭發現女童流著血。

Una niña de 3 años resultó herida en la mano derecha después de dispararse accidentalmente con un arma encontrada en su casa en Miami-Dade. El incidente fue captado por una cámara de seguridad en la vivienda. La menor estaba con su familiar Orlando Young. La abuela reveló que… pic.twitter.com/gM12IEB1Gw — (@noticiasenx) September 26, 2023

女童的祖母羅賓(Robin Fuller)表示，女童原本應該是要由另外一名祖母幫忙照顧，可是事件發生時，在現場卻完全沒有看到那名祖母的身影，令她十分生氣，認為對方也有責任。

羅賓表示，孫女因為手部中槍被緊急送醫，接受完手術後，目前已經回到家中，正在康復中。警方得知，奧蘭多也是受傷女童的親戚，除了指控疏忽照顧兒童罪，又因為他在監獄毆打其他囚犯，加控其他罪名。