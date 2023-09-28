白宮官員：台灣做足準備因應中國網攻　美將支援

▲紐柏格說，美國正透過持續進行的兵棋推演和軍事演習與台灣密切合作，為任何潛在的重大網路攻擊做好準備。（示意圖／路透）

中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國白宮高階官員今天在POLITICO科技峰會上說，台灣政治與軍事領導階層已全員出動來因應預期與北京爆發的網路戰，華府則是做好向台灣網路提供支援的準備。

美國政治新聞網站Politico報導，負責網路與新興科技的副國家安全顧問紐柏格（Anne Neuberger）表示，總統蔡英文及各政治軍事官員們「都非常關注加強台灣的網路與數位韌性」。

通常對台灣議題三緘其口的紐柏格又說，台灣很清楚中國有強大的網路能力，尤其是在網路攻擊與間諜活動方面。隨著台灣準備在明年1月舉行總統選舉，區域情勢看來只會更加嚴峻。

紐柏格表示，為了在重大網路攻擊期間向台灣提供及時支援，美國將派出最佳團隊協助追捕攻擊者，這與通常在網路領域用來協助全球盟友的方法相同。

她說：「我們通常向全球國際夥伴提供的支援是，派遣我們的最佳團隊在他們最敏感的網路中搜尋，以協助辨識當前任何的入侵事件，並協助修復網路，讓這些網路盡可能變得更加穩健。」

紐柏格也說，美國正透過持續進行的兵棋推演和軍事演習與台灣密切合作，為任何潛在的重大網路攻擊做好準備。

正因為中國一再警告美國不要介入，華府與其盟友愈來愈擔憂台海爆發衝突，無論這場衝突是發生在網路還是地面上。