北韓國會修憲納入核武政策！　金正恩演說強調建構「反美同盟」

▲北韓26、27日連續兩天召開最高人民會議，金正恩發表演說，宣示發展核武的決心。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年9月在最高人民會議上曾經推動「核武使用政策」法制化，而在今年9月的最高人民會議，更是通過將核武使用政策納入憲法、完成相關修憲，強調透過核武保障國家生存主權、遏阻戰爭、維繫地區和平，其中最高領導人金正恩更在談話中強調，面對美日韓同盟，北韓必須強化反美同盟。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓26、27日連續兩天在平壤萬壽台議事堂召開第14屆第9次的最高人民會議（相當於國會），其中第一項議題、也是最重要的議題為修憲，最高人民會議常任委員長崔龍海宣布，將核武持有國地位與核武建設等相關國家活動原則列為共和國基本法，審議通過憲法修正補充案。

內容強調，身為核武持有國，為了維繫國家生存和發展主權、遏阻戰爭爆發、守護地區與世界和平，將高度發展核武，「共和國（指北韓）武裝能力使用的宗旨在於，擁護國家主權、領土完整、人民權益，同時從所有威脅中死守社會主義制度與革命戰果，並以強而有力的軍力保障祖國和平繁榮。」

金正恩在此次最高人民會議的演說上強調，之所以在國家最高法律的憲法清楚明白定出核武強化政策的基調，是因為必須符合時代要求、社會主義國家建設合法性，以此打開國家防衛武力、核戰爭遏阻力的全盛期；同時，他將在質與量上儘速強化核武能力視為重大課題，要求核武的生產應呈幾何成長，使核武打擊手段更加多元化，並部署在前線實戰當中。

金正恩也在演說中描述如今北韓所面臨的國際情勢，包括美國與南韓組成「核磋商小組」（NCG），認為美韓此舉的目的是為了對北韓使用核武，同時他也痛批美韓重啟帶有侵略性格的大規模核戰爭聯合軍演，將美國核武戰略資產部署至朝鮮半島（韓半島），使得北韓面臨史上最嚴重的核武戰爭威脅。

金正恩在演說中稱南韓為「大韓民國」，他提到美、日、韓組成三方軍事同盟體系，形同亞洲版的北約組織（NATO），凸顯其戰爭和侵略性質，對北韓構成實質性的最大威脅，因此北韓必須「加速實現核武的高度發展」。

金正恩也提到北韓在維持自主的同時，也必須和反對美國與西方霸權的國家結盟。據悉，金正恩才剛結束訪俄行程不久，金正恩和俄國總統普丁、俄國防部長蕭依古會晤，在俄烏戰爭等議題上，北韓選擇全面支持和美國站在對立面的俄羅斯，預估北韓和俄國在雙方會談之後，將在軍事、經濟等多項領域上加強合作。

另外，在第6項議題中，負責發射衛星的國家宇宙開發局，被決定升格為國家航空宇宙技術總局，顯示北韓全面擴編航太發展組織，在先前經歷連續2次的軍事偵察衛星發射失敗後，突顯出平壤當局持續發射衛星、扳回一城的決心。