抖音挑戰又奪命！14歲少女疑吸噴霧劑求嗨　昏迷送醫3天後死亡

▲少女疑似因為Chroming挑戰死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭14歲少女梅斯卡爾(Sarah Mescall)22日突然身體不適昏迷，送醫3天後不治身亡，警方懷疑她的死與曾在抖音上流行的Chroming挑戰有關，疑似是吸入除臭劑等物品導致身亡。

來自愛爾蘭基爾納莫納(Kilnamona)的少女梅斯卡爾，25日上午被克拉姆林(Crumlin)兒童醫院宣告不治身亡，警方懷疑她的死與青少年間流行的Chroming挑戰有關，該挑戰是將除臭劑等噴霧產品噴到衣服上後，再用該衣服包住臉部。

不幸消息傳出後，TikTok發言人也對外表示，他們為不幸事件向死者家屬表達哀悼，目前平台上已經禁止Chroming挑戰相關內容，一但發現就會立即刪除，強調Chroming挑戰在平台上已經不是流行活動。

▲Chroming挑戰曾經在青少年間流行。（圖／示意圖／達志影像）

國外報導中指出，由於吸入噴霧劑內化合物有可能帶來興奮感，使得Chroming挑戰曾在年輕人間廣為流行，不過類似活動也有可能導致心臟病發作、癲癇發作、窒息、昏迷、死亡、造成器官永久性損傷等嚴重後果，之前也曾傳出澳洲一名青少年因此死亡的消息。

目前警方正在對案件進行調查，學校也發文弔念梅斯卡爾，形容她是一個善良、活力充沛、可愛的年輕女孩，「無法用言語形容此刻的悲傷，她的人生明明才要開始，現在已經成為天使，願她安息」。家屬將於29日在教堂舉行喪禮。