連金正恩也不想收！「美軍逃兵」經中國送回美國　美官員感謝北韓

▲駐韓美軍金恩潛逃北韓，其母親、外祖父接受專訪時展示金恩的肖像。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）曾於7月18日混入板門店「共同警備區域」（JSA）導覽團，趁隙潛入北韓（朝鮮）尋求人道庇護，遭北韓軍方逮捕，一拘留就是71天，昨日（27）北韓官媒宣布將金恩驅逐出境的消息。金恩在被送至中國遼寧省丹東後，將搭乘美國國務院軍機返回南韓烏山美軍基地，在數小時內送回美國拘留。

根據《韓聯社》、《News1》，在金恩被北韓拘留的71天內，儘管美國多次透過聯合國等外交管道，試圖和平壤當局取得聯繫、要求北韓放人，但卻始終未能獲得北韓回應，在此次美國與北韓的談判過程中，美國拜登政府透過瑞典政府得知平壤當局有意放人的消息，於是便透過聯合國、聯合國軍司令部，以及和北韓維繫外交關係的國家，試圖和北韓取得聯繫。

▲駐韓美軍金恩混入板門店導覽團，趁隙潛逃至北韓。（圖／路透）

其中，瑞典和北韓維持外交關係、且在北韓境內設有大使館，因此由瑞典擔任「委託保護國」的第三方仲裁角色，在得知平壤當局有意釋放金恩後，瑞典政府派遣小組進入北韓境內洽談，最終決定由北韓將金恩驅逐出境，沿著朝中邊境，金恩被送到中國遼寧省丹東市，丹東和北韓新義州僅隔著鴨綠江。

美國政府高層關係人士證實，中國在金恩被遣送出境的事件上，同樣扮演「建設性的角色」，不過中方在此次事件並未仲裁、調停美國與北韓之間的談判。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）於美東時間27日召開例行性簡報會議，證實遭北韓軍方拘留71天的二等兵金恩身心狀態良好，能和同行者搭機，而儘管金恩仍遭北韓軍方審訊，不過這是北韓對於遭拘禁者所行使的慣例，金恩被平壤當局送到中國遼寧省丹東後，便被移交給美國駐中大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）。

▲北韓決定將金恩驅逐出境，美國研判北韓經由陸路，將金恩送至鴨綠江中朝友誼大橋對岸的中國遼寧省丹東。（圖／達志影像／newscom）

米勒表示，美方研判北韓是透過座車將金恩載往中國遼寧省丹東，至於詳細路徑則未能掌握，預計金恩將從丹東搭乘附有醫療設備的美國國務院軍機前往中國遼寧省瀋陽，接著前往南韓駐韓美軍烏山基地。

美媒《紐約時報》引述美國政府關係人士說法，表示金恩預計將於美東時間27日晚間或28日凌晨送抵美國德克薩斯州，並送往德州聖安東尼奧的醫療設施內接受檢查，由於金恩的身份仍是現役軍人，因此預估會因擅自潛逃至北韓而遭到美國懲戒。

對於此次平壤當局願意在短時間內「毫無條件」釋放金恩，美國政府關係人士向北韓表達感謝。有記者提問，華府在此次事件中，是否對平壤做出任何讓步；對此該關係人士坦然表示「並沒有」，同時強調華府依舊對平壤打開外交談判的大門。

根據韓媒《東亞日報》，南韓政府關係人士分析，此次北韓之所以願意釋放金恩，其實是因為金恩在美國軍隊內的職位過低，北韓根本無法從他身上取得任何有價值的可靠情報，加上考量到若金恩生病、甚至在北韓境內自殘，恐導致北韓遭受國際輿論在人權議題上的譴責，因此才決定釋放金恩。

▼駐韓美軍二等兵金恩的母親位於美國威斯康辛州的家。（圖／達志影像／美聯社）

▲金恩的母親曾在住處窗戶貼上紙條，表示謝絕記者任何提問。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，金恩在接受調查時向北韓坦承，因為自己在美軍基地內遭到非人道待遇、種族歧視，因此感到不滿，對於美國社會一切的不平等感到幻滅，才決定非法潛入北韓。

不過，身為駐韓美軍二等兵的金恩其實在南韓境內有不少犯罪紀錄，包括去年9月在首爾某夜店喝醉後，和韓國客人起肢體衝突，因此遭到起訴，去年10月則在首爾市麻浦區踹毀巡邏警車，還對警察飆罵髒話，今年2月被罰500萬韓元罰金，由於金恩尚未繳納罰款，因此今年5月24日起獲判拘役48天，7月10日才獲釋。

7月17日，原本金恩將搭上飛往美國德州的班機，接受美國當地的懲處，然而當天他卻從仁川國際機場成功脫逃，最後前往板門店，混入共同警備區域導覽團，成功潛入北韓。

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