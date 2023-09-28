加拿大野火霧霾飄到格陵蘭　「天空詭異黑暗」末日景象曝光

Strange clouds …. Somebody knows what it is?? (Dark clouds)#Nuuk this morning. pic.twitter.com/0gV1Yp6YAD — Orla Joelsen (@OJoelsen) September 25, 2023



實習記者任庭儀／編譯

加拿大今年面臨史上最嚴重的野火季，野火產生的煙霧已經影響周邊國家空氣品質。社群平台上網友拍攝到令人震驚的一幕，格陵蘭首府努克（Nuuk）早上9點陷入一片詭異的黑暗，甚至還能聞到木頭燃燒的味道，目擊者形容眼前的景象彷彿是世界末日。

綜合《法新社》、《華郵》等報導，網友拍攝的影片顯示，努克上午9點的天空仍是一片黑暗，厚厚的霧霾層將一切光亮遮蓋，彷若是黃昏一般。這是由於加拿大野火產生煙霧經由大氣環流，一路橫跨數百公里來到北歐，聚集在格陵蘭島上空。

住在格陵蘭的研究員布沙爾（Caroline Bouchard）告訴《法新社》，這是加拿大爆發野火以來，格陵蘭島第一次發生這種狀況，空氣中還瀰漫著一股煙味，眼前的景象彷彿是世界末日，「星期一，太陽就像從未升起一樣。」

▲加拿大今年面臨史上最嚴重野火季。（圖／達志影像／美聯社）



歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）發布的數據指出，加拿大野火季今年已經排放了近410兆噸碳，碳排放量創下歷史新高，相較2014年138兆噸增加了2倍以上，且目前仍有900多處火災在燃燒，數字有可能繼續攀升。

野火發生時會向空氣釋放數百種化學物質，其中包括一些微小但對人體有害的懸浮微粒，也就是我們常聽到的PM2.5。這些細小的粒子會繞過人類呼吸道的防禦機制，穿過鼻腔、咽喉、肺泡進入人體，長期下來可能造成過敏、氣喘等症狀，並增加罹患心臟病和肺癌的風險。