90歲老婦死亡被送至太平間　突然「恢復生命跡象」工作人員嚇壞

▲西班牙90歲老婦人被宣布死亡，沒想到遺體送至殯儀館後，卻突然出現生命跡象。（圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙一名90歲老婦人因心臟衰竭被宣布死亡，沒想到醫院將其遺體送至殯儀館後，卻突然出現生命跡象，讓工作人員嚇一跳，立刻將她送回醫院。

根據《鏡報》報導，西班牙一名90歲老婦人19日凌晨因心臟衰竭被送往薩拉戈薩（Zaragoza）的聖胡安迪奧斯醫院（San Juan de Dios Hospital），最終院方宣告她不治身亡，並將其遺體送往太平間，沒想到卻發生了不可思議的事件。

太平間的工作人員在19日晚間11時突然發現，老婦突然又有了生命跡象，並且有輕微地呼吸，嚇得立刻聯繫醫生將她送回，家屬也立刻趕往醫院。雖然老婦在「首次宣布死亡」後19小時又突然出現生命徵象，但最終仍被醫生「二次宣告死亡」。

院方在聲明中表示，屍體暫時恢復生命跡象是常見的，這是由於心臟痙攣導致其短暫跳動，「這名女子並未真正活過來，她的最初病歷紀錄顯示，她因心臟衰竭無法復甦，在遵循所有常規程序後，宣布其死亡。」

不過，目前警方仍在調查醫院的工作人員是否有任何瀆職行為。事實上，美國愛荷華州今年初也有一家殯儀館發現裝在屍袋中的女子還有呼吸，導致一間養老院被罰款1萬美元，不過該名女子仍在2天後死亡。