15歲少女「拒收鮮花」爆爭執！竟當街被刀刺殺身亡　17歲少年遭逮

▲英國15歲少女拒絕接受臨校男同學送的鮮花，竟因此遭刺身亡。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦27日上午發生一起刺殺案，一名年僅15歲的少女和朋友準備去上學的途中，疑似在因拒絕鄰校男同學贈送的花，導致雙方爆發爭執，接著少女就遭一把長30公分的刀刺傷頸部當場身亡，目前已有一名17歲少年遭逮捕，警方仍在調查詳細作案原因。

A very tragic & horrifying incident has terrified all of us, the residents of Croydon.

A girl, 15 was stabbed to death today in a bus near Whitgift centre, Croydon today morning.

For knife crimes, parents, friends, teachers all needs to be vigilant! pic.twitter.com/Zrld5g7DxR — Shama Junejo (@ShamaJunejo) September 27, 2023

根據BBC報導，倫敦南部克洛敦鎮（Croydon）一名15歲少女27日在上學途中遭人刺殺身亡。目擊者指出，當時少女正和朋友一起搭乘雙層巴士準備去上學，結果她們在車上疑似因拒絕鄰校男同學所送的花束，雙方就爆發了激烈爭執，直到雙方下車後依舊在人行道上繼續爭吵。

結果警方在上午8時30分左右接獲報案趕抵現場，才發現少女頸部遭人用刀刺傷，倒臥在路邊，一旁的民眾試圖急救，但仍在9時21分被救護人員宣告身亡。目擊者指出，行兇的刀具長約1英尺（約30公分）。

每日電訊報指出，倫敦總警司布里頓（Andy Brittain）在記者會上表示，警方已經逮捕一名17歲少年，目前仍在拘留當中。警方未透露更多調查細節，僅呼籲目擊民眾提供影片等證據，協助警方進一步調查。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）向媒體表示，他對於少女的死亡感到非常哀傷，並誓言結束城市內的刀槍犯罪問題。當地民眾已在事發地點獻花悼念，同時也指責政府無法解決地方暴力問題。

當地居民斯萊特表示，大約在不到2年前，克洛敦鎮也曾發生青少年遭謀殺的事件，「這個地方的暴力事件發生得太頻繁了，我不明白一個小女孩怎麼會在一大早被刺殺，我不知道警察在做些什麼，受害者年紀越來越小了。」