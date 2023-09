15歲少女「拒收鮮花」爆爭執！竟當街被刀刺殺身亡　17歲少年遭逮

▲英國15歲少女拒絕接受臨校男同學送的鮮花,竟因此遭刺身亡。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國倫敦27日上午發生一起刺殺案,一名年僅15歲的少女和朋友準備去上學的途中,疑似在因拒絕鄰校男同學贈送的花,導致雙方爆發爭執,接著少女就遭一把長30公分的刀刺傷頸部當場身亡,目前已有一名17歲少年遭逮捕,警方仍在調查詳細作案原因。

A very tragic & horrifying incident has terrified all of us, the residents of Croydon.

A girl, 15 was stabbed to death today in a bus near Whitgift centre, Croydon today morning.

For knife crimes, parents, friends, teachers all needs to be vigilant! pic.twitter.com/Zrld5g7DxR