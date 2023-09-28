「幾%年薪」才買得起iPhone 15？　台灣入手1支比日韓更輕鬆

▲上海民眾選購iPhone 15 Pro新機。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

iPhone 15全系列熱賣中，外媒紛紛統計「iPhone指數」，也就是各國民眾約需花費多少年薪，才能入手蘋果最新手機。英國獨立電信資訊網站「CompareDial」指出，假設同樣都是購買一支128G的iPhone 15，台灣人約需花費2.7%年薪，金錢負擔方面，比日本與韓國都更小。

「CompareDial」依據世界銀行、政府資料及各國蘋果官網數據，整理出一份iPhone 15指數排行榜。128G的iPhone 15價格在民眾年薪占比最低的1至3名依序為盧森堡（1.55%）、瑞士（1.58%）、美國（1.69%），成為全球最有能力負擔蘋果新品的國家。

▲▼iPhone 15價格占民眾年薪比例「由高至低」排行榜。此為排名頭尾的部分截圖。（圖／翻攝comparedial.com）

台灣則以2.7%位居年薪占比最低的第12名，儘管購買iPhone 15的金錢負擔比新加坡與澳洲等國更沉重，卻比加拿大（2.79%）、德國（2.81%）、日本（2.87%）、英國（2.91%） 、法國（3.46%）、南韓（3.95%）都還要輕鬆。

其中，盧森堡連續第2年成為購買最新iPhone負擔最小的國家，該國全球公民年收中位數最高的國家之一，加上稅率相對較低，只需不到2%年薪就能入手蘋果新品。

與此同時，緬甸則是全球最難以負擔iPhone15的國家，一位公民約需花費年薪89.97%，才能購買一支128G的iPhone 15，等於工作1871.28小時、或是233.91天。由於該國政治不穩、進口稅額高、貨幣貶值，導致薪資中位數不斷下降，公民需要花費近9成年薪，才能買一支基本款iPhone。

▼完整版iPhone 15指數排行榜。點圖可放大。