玻利維亞12歲女童被灌酒　11男恐怖集體性侵！與家人參加節慶被綁

▲玻利維亞女童遭到11人性侵。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

南美洲玻利維亞發生令人髮指的性虐待案件，一名12歲女童25日凌晨在與家人參加節慶活動期間被人擄走，11名男性對她強行灌酒後集體性侵。檢方證實已經著手調查，目前其中3名嫌犯被捕，剩餘8人警方仍在追緝中。

根據每日郵報報導，這起事件於25日凌晨1時左右發生在玻利維亞西部的人口第五大城奧魯羅（Oruro），受害的12歲女童與家人一起參加某場文化節慶，遭2名男子「攔截」綁架並強行灌酒。檢方指出，女童隨後在「一處偏僻的地方」遭到11人性侵。

報導指出，外界尚不清楚嫌犯是使用什麼手法將女童與家人分開，當局也未透露確切事發場所。然而，檢察官艾爾科尼尼（Aldo Morales Alconini）表示，法醫報告顯示女童身上有明顯的暴力痕跡，脊椎也有因摩擦造成的擦傷，「我們正在分析法醫調查研究所與其他機構提供的訊息，目的是釐清事件，不讓兇手逍遙法外。」

報導稱，到目前為止，Víctor Q. R.、Víctor H.CH與Adolfo C.C等3名嫌犯已經遭逮捕，並將於數小時內迅速遭到起訴，檢方將要求法院對嫌犯進行預防性拘留，同時警方也將繼續追捕其餘8名嫌犯。