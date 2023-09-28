　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

玻利維亞12歲女童被灌酒　11男恐怖集體性侵！與家人參加節慶被綁

▲▼ 女童,家暴。（圖／CFP）

▲玻利維亞女童遭到11人性侵。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

南美洲玻利維亞發生令人髮指的性虐待案件，一名12歲女童25日凌晨在與家人參加節慶活動期間被人擄走，11名男性對她強行灌酒後集體性侵。檢方證實已經著手調查，目前其中3名嫌犯被捕，剩餘8人警方仍在追緝中。

根據每日郵報報導，這起事件於25日凌晨1時左右發生在玻利維亞西部的人口第五大城奧魯羅（Oruro），受害的12歲女童與家人一起參加某場文化節慶，遭2名男子「攔截」綁架並強行灌酒。檢方指出，女童隨後在「一處偏僻的地方」遭到11人性侵。

報導指出，外界尚不清楚嫌犯是使用什麼手法將女童與家人分開，當局也未透露確切事發場所。然而，檢察官艾爾科尼尼（Aldo Morales Alconini）表示，法醫報告顯示女童身上有明顯的暴力痕跡，脊椎也有因摩擦造成的擦傷，「我們正在分析法醫調查研究所與其他機構提供的訊息，目的是釐清事件，不讓兇手逍遙法外。」

報導稱，到目前為止，Víctor Q. R.、Víctor H.CH與Adolfo C.C等3名嫌犯已經遭逮捕，並將於數小時內迅速遭到起訴，檢方將要求法院對嫌犯進行預防性拘留，同時警方也將繼續追捕其餘8名嫌犯。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
這三所大學教師節放假　「可連休4天」
快訊／「國民金孫」林昀儒男單首戰告捷！
威力彩今晚頭獎9億！「3生肖」財運旺
獨／李妍瑾帶愛犬登記結婚　下周取卵拚「雙胞胎」
劉芒遭控「退租惡行」大逆轉！　爆料網紅道歉
快訊／鴻海提前發中秋大紅包　員工最高可領百萬元以上
快訊／「桌球教父」莊智淵男單首戰　4局火速橫掃對手晉級
快訊／新北屋頂崩塌！　現場驚變「透天」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭機「5大飲食地雷」別踩！　營養師曝高空飛行難消化

索羅門拒絕出席太平洋峰會　總理：不想聽美國說教

新人結婚宴客「請吃麥當勞」整桌漢堡雞塊　新娘：大家都愛又便宜

橋下高度4.6公尺！　拖車竟硬鑽「近10億直升機」當場撞爛

日本壽司郎推「1.5m超大螢幕」模擬迴轉軌道！　不怕屁孩偷抹口水

男遇船難「受困海底3天」奇蹟存活　10年後現況曝光

美軍逃兵金恩搭軍機返抵美國德州　多人護送下機

外送員「坐飛機取餐」狂衝2400多公里　空姐一看登機證傻眼

韓國人玻璃心又碎？首爾日式酒吧「跑跑人」　喚起恐怖殖民記憶

大學畢業前不能交男友！他哄騙2幼女「簽協議」　握手照笑翻網友

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

43歲蔡依林「現在是滿好的年紀」　滿意現狀：不會羨慕18歲的自己

女CEO「買精生2女」疑赴美備孕三胎！　曝「準備重要任務」網：小王子要來了？

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

張育成回台期待見「網友」　喊：換我當超級奶爸！

瑪莎惡少傳偷拍男大生要脅　爸嗆700萬分期：不要免談

郭台銘捐3600萬給明揚傷亡者　慰問賴俊儒英籍妻：He is hero

大咖角頭告別式200人送行　高雄警重兵戒備逮1通緝犯

餐放到冷掉又嫌飲料不冰　面對奧客老闆展現高EQ

搭機「5大飲食地雷」別踩！　營養師曝高空飛行難消化

索羅門拒絕出席太平洋峰會　總理：不想聽美國說教

新人結婚宴客「請吃麥當勞」整桌漢堡雞塊　新娘：大家都愛又便宜

橋下高度4.6公尺！　拖車竟硬鑽「近10億直升機」當場撞爛

日本壽司郎推「1.5m超大螢幕」模擬迴轉軌道！　不怕屁孩偷抹口水

男遇船難「受困海底3天」奇蹟存活　10年後現況曝光

美軍逃兵金恩搭軍機返抵美國德州　多人護送下機

外送員「坐飛機取餐」狂衝2400多公里　空姐一看登機證傻眼

韓國人玻璃心又碎？首爾日式酒吧「跑跑人」　喚起恐怖殖民記憶

大學畢業前不能交男友！他哄騙2幼女「簽協議」　握手照笑翻網友

宋慧喬一個斜倚pose美暈粉絲　極簡黑裝藏不住女神氣勢

快訊／周天成領羽球男團晉級8強　下一戰對地主中國尋求復仇

922世界無車日綠色漫遊樂享騎乘　搭車減碳抽好禮詳情攻略

愛吃「1食物」流汗容易臭！專家授「6招」遠離惱人體味

嫌10月大兒子哭不停　狠心母姨「吹風機燙臉紙巾塞喉」虐死他

快訊／三腳督！時力推徐鈺雯參選桃園第1選區　對決鄭運鵬、牛煦庭

「鞍馬小王子」蕭佑然完美下馬大吼　談無緣獎牌關鍵

健康無負擔　竹山秀傳醫院指導糖友做「冰心月餅」

布萊威投高國輝引退賽　林佳緯今年有機會上一軍

搭機「5大飲食地雷」別踩！　營養師曝高空飛行難消化

3調皮鸚鵡狂合力用倒杯子　飼主制止不了氣瘋：又來！

國際熱門新聞

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

正妹淪人肉沙包　被男友家暴活活虐死

藥瓶內塑膠紙的真正用途！　日藥廠警告：最好快扔掉

好市多將調漲會員費？　財務長6字回應

瀑布下被沖走　他溺斃前絕望回頭

汽車引擎發現蠕動巨物　男拉出2.4公尺蟒蛇

白俄「正妹軍團」舉槍受訓照曝光

美國士兵遭北韓驅逐出境！美官員：已拘留

日本上高地熊出沒 韓國男性觀光客遇襲受重傷

快訊／日本10月5日排放「第二波核廢水」

尼日軍政府下驅逐令　法國大使已離境

外送員坐飛機取餐　空姐傻眼

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

俄無人機有西方零件　烏克蘭點名這7國

更多熱門

相關新聞

男星收死亡威脅　取消墨西哥演唱會

男星收死亡威脅　取消墨西哥演唱會

墨西哥24歲男歌手Peso Pluma日前收到死亡威脅，唱片公司20日表示，將取消10月14日在墨西哥靠近美國邊境的城市提華納（Tijuana）舉辦的演唱會。此前，提華納4條交通要道出現橫幅看板，上頭用紅色字體警告Peso Pluma若敢到當地開唱，這將成為他最後一場演出。

美選擬參選人：保衛台灣直到美國半導體獨立

美選擬參選人：保衛台灣直到美國半導體獨立

黑幫老大移監！出動4000重裝人員押解

黑幫老大移監！出動4000重裝人員押解

嫌車資135元太貴！她計程車搭一半跳車身亡

嫌車資135元太貴！她計程車搭一半跳車身亡

女童從5歲遭性侵至10歲　德州男遭重判40年

女童從5歲遭性侵至10歲　德州男遭重判40年

關鍵字：

性侵女童性侵犯11人性侵集體性侵玻利維亞美洲要聞

讀者迴響

熱門新聞

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

取消兩段式左轉　這縣市搶全國之先「雙軌試辦」

威力彩今晚飆9億　4星座財運旺

年輕人GG了！主管「偏愛錄取1類人」　內行認證

男性「約砲1穿搭」超常見　過來人曝內情

全台每年16萬人得糖尿病！名醫教3招控糖

超多小孩掛急診！　兒科醫：症狀很嚴重

開車中突吐大量鮮血　知名建築師送醫不治享壽63歲

保護七龍珠餐盒「帶鍋子裝麥當勞」

武俠手遊刪除「無根門」！疑有玩家真的自宮

孟耿如現身　露小蠻腰瘦成紙片人

身分證中「10」任2碼胭脂蝦吃到飽

尪蹲廁所都「1小時以上」要求裝冷氣！網一看秒點頭

啦啦隊女神突提分手！男友大鬧超商

全班25人「只有4個去上學」！醫一聽當場呆住

更多

最夯影音

更多
50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造
43歲蔡依林「現在是滿好的年紀」　滿意現狀：不會羨慕18歲的自己

43歲蔡依林「現在是滿好的年紀」　滿意現狀：不會羨慕18歲的自己

女CEO「買精生2女」疑赴美備孕三胎！　曝「準備重要任務」網：小王子要來了？

女CEO「買精生2女」疑赴美備孕三胎！　曝「準備重要任務」網：小王子要來了？

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面