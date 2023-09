烏茲別克機場附近「倉庫大爆炸」火球竄天影片曝　民眾裹棉被逃出

▲烏茲別克首都機場附近一處倉庫發生嚴重爆炸,民眾凌晨裹著棉被逃出家門。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/綜合外電報導

中亞國家烏茲別克28日凌晨在首都塔什干(Tashkent)機場附近一處倉庫發生嚴重爆炸與火災,多人受傷。網路流傳影片可見,爆炸引起的火焰直竄天際,現場濃煙也不斷冒出,附近民眾在睡夢中被驚醒,還有人裹著棉被到街上避難。部分媒體消息稱,起火的是海關倉庫,裡頭可能存放電動車電池,但未獲官方證實。

根據路透社引述當地新聞網站Daryo報導,烏茲別克緊急情況部門消息指出,首都塔什干國際機場附近的一個倉庫發生爆炸。航班追蹤網站FlightRadar24數據顯示,塔什干機場航班似乎仍正常起降。網路社交媒體上流傳許多爆炸與火災的現場影片,周邊民眾倉皇逃到街上並拿著手機錄影,甚至有人還包裹著棉被。

▲烏茲別克首都機場附近爆炸,火花、火星從天而降。(圖/翻攝自X)

報導指出,一份發布於當地時間28日凌晨3時15分的通知稱,機場的一條跑道將在當天上午7時至12時之間封閉,不提供飛機起降,但仍有一段可供滑行。然而,通知中並未提及跑道封閉原因。

According to first reports, a large shipment of batteries for electric vehicles could the cause of tonight’s massive explosion at the airport in Tashkent, Uzbekistan pic.twitter.com/LzwAn25ObK

根據Daryo在社交媒體發文指出,烏茲別克緊急情況部門接獲電話報案稱,位於塔什干市Sergeli區的一個倉庫發生強烈爆炸而引發火災,消防、救援人員以及車輛已經到達現場,目前正在撲滅大火,但火災造成的傷亡細節尚不清楚。

New video from Russian news site Mash of the explosion at a customs warehouse in Tashkent, Uzbekistan. Mash says, "The preliminary cause of the explosion in Tashkent could have been batteries for electric vehicles...The explosion was so powerful that almost nothing was left of… pic.twitter.com/CFnhPHhBeF