驚悚瞬間！他瀑布洗澡被沖走　溺斃前「絕望回頭訣別友人」

▲男子在瀑布旁洗澡，卻不幸被沖走溺斃。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
印度喜馬偕爾邦（Himachal）發生悲劇事件，一名男子前往溪邊戲水，並在巴格蘇納格瀑布（Bhagsu Nag waterfall）附近洗澡，未料卻被強勁水流沖走，他無助地回望友人，再次尋獲卻已成冰冷遺體，恐怖過程都被鏡頭捕捉下來。
根據影片，一群遊客眼見水勢湍急，準備從溪流中間的大岩石上溯溪回岸。受害男子半裸上身，一手抱著黃色衣物，另一手緊抓友人，卻仍不敵洪水而被沖走，絕望回眸後，消失在激流之中。
धर्मशाला से हिमाचल घूमने गए युवक की धर्मशाला में मौत हो गई। वह धर्मशाला के मैक्लोडगंज से ऊपर स्थित भागसूनाग वाटरफॉल के करीब नहाने के लिए दोस्तों संग पानी में उतरा था। इसी दौरान वह पानी के साथ बह गया। #भागसूनागवाटरफॉल #BhagsunagWaterfall#viralpage #watch #trend #trendingvideo pic.twitter.com/BT3zyFTWfE— Jai Bharat Express, जय भारत एक्सप्रेस (@anandra58985982) September 17, 2023
《新德里電視台》等外媒報導，警方16日傍晚接獲通報，民眾與4名朋友在瀑布邊洗澡，卻突然水位暴漲，導致其中一人被沖走。邦救災部隊（SDRF）緊急趕赴現場搜索，最終在下游約10公尺處尋獲遺體。
警方表示，32歲受害者帕萬（Pawan Kumar）來自旁遮普邦（Punjab），他的遺體將在驗屍後交還給家屬。
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