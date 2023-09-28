驚悚瞬間！他瀑布洗澡被沖走　溺斃前「絕望回頭訣別友人」

▲男子在瀑布旁洗澡，卻不幸被沖走溺斃。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度喜馬偕爾邦（Himachal）發生悲劇事件，一名男子前往溪邊戲水，並在巴格蘇納格瀑布（Bhagsu Nag waterfall）附近洗澡，未料卻被強勁水流沖走，他無助地回望友人，再次尋獲卻已成冰冷遺體，恐怖過程都被鏡頭捕捉下來。

根據影片，一群遊客眼見水勢湍急，準備從溪流中間的大岩石上溯溪回岸。受害男子半裸上身，一手抱著黃色衣物，另一手緊抓友人，卻仍不敵洪水而被沖走，絕望回眸後，消失在激流之中。

《新德里電視台》等外媒報導，警方16日傍晚接獲通報，民眾與4名朋友在瀑布邊洗澡，卻突然水位暴漲，導致其中一人被沖走。邦救災部隊（SDRF）緊急趕赴現場搜索，最終在下游約10公尺處尋獲遺體。

警方表示，32歲受害者帕萬（Pawan Kumar）來自旁遮普邦（Punjab），他的遺體將在驗屍後交還給家屬。