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點1杯咖啡占座7hrs！老人收店家紙條「害年輕人不來」...網狂洗1星

▲▼最佳咖啡時間表。（圖／Unsplash）

▲一名網友表示，他的父親在咖啡廳邊喝咖啡邊使用筆電時，竟遭到店家驅趕。（圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

南韓是全球人口高齡化速度最快的國家，相關的社會問題也層出不窮。有名網友日前在網路論壇控訴，自己的父親在首爾某大學附近的咖啡廳，邊喝咖啡邊使用筆電時，竟收到店家的紙條，上面寫著「您坐在店內的時間太長了，導致年輕顧客們都不來了」。此文一出，大批網友都到該間咖啡廳的評論區，狂洗一星評價，業者則於26日公開監視器影像，並強調絕對沒有歧視顧客的年齡。

據悉，有名網友日前在網路論壇控訴，已年邁的父親日前在首爾特別市瑞草區位於某大學附近的咖啡廳「BILLY ANGEL」邊喝咖啡邊使用筆電時，竟收到店家的黃色紙條，上面寫著「您坐在店內的時間太長了，導致年輕顧客們都不來了」。

老人點杯咖啡霸占座位7小時！收老闆抗議紙條「害年輕人不來了」　網狂洗一星評價

▲老闆的抗議紙條。（圖／YouTube　채널A 뉴스）

原PO表示，父親收到紙條後，就立刻離開，而後，他也向父親詢問事發經過，才得知他只點了1杯咖啡就坐了近7個小時，但原PO認為，雖然父親有錯在先，但店家在紙條上特別提及年齡，有歧視銀髮族的嫌疑。他也強調，既然咖啡廳是以年輕消費族群為主，那店家就該標示禁收銀髮顧客。

此文一出，大批網友都到該間咖啡廳的評論區，狂洗一星評價，業者則於26日公開監視器影像，可看見該名消費者從上午11點10分左右進店後，一坐就坐了近7小時，途中甚至還離席50分鐘去其他地方用餐，且期間內只點了1杯咖啡。此外，從畫面中還可看到該名顧客1個人就占用了2張桌子、4個座位。

業者於26日公開監視器影像。（圖／YouTube　채널A 뉴스）

▲▼業者於26日公開監視器影像。（圖／YouTube　채널A 뉴스）

業者於26日公開監視器影像。（圖／YouTube　채널A 뉴스）

業者也強調絕對沒有歧視顧客的年齡，只是溝通過程中應再更加謹慎，店家也透過Instagram發文道歉，強調將加強員工訓練。

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