好市多將調漲會員費？　財務長6字回應

▲好市多內湖店。（資料圖／記者姜國輝攝）



記者崔子柔／綜合報導

好市多（Costco）上次調漲會員費是在2017年，過去約每5、6年就會調漲一次。財務長Richard Galanti周二在法說會上提到，針對未來是否調漲會員費，「這只是時間問題，不是會不會發生」。

根據《福斯財經新聞》報導，Richard Galanti針對會員費調漲疑慮表示，「這只是時間問題，不是會不會發生」（a question of when, not if.），並稱距離上次調漲確實有點久了，「我們再等一下，就這樣吧！這就是我們現在的想法」。

好市多調漲會員費的頻率約是5年7個月一次。截至第四季末，好市多持卡人數有1.279億人，Richard Galanti指出，他們對會員忠誠度和會員成長狀況感覺良好，他們會繼續增加這些價值。

好市多指出，持卡人數比去年同期增加了7.6%，第四季度的全球會員續訂率較前3個月略有下降，降至90.4%，Richard Galanti認為，主要是因為新分店的開設，國際會員的「滲透率不斷提高」，所以續訂率往往較低。

好市多第四季總營收789.4億美元，其中有近2%來自會員費。至於台灣好市多，目前基本金星會員主卡年費為新台幣1,350元，黑鑽卡則為3,000元。