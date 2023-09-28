　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

好市多將調漲會員費？　財務長6字回應

▲▼Costco,好市多,內湖店,大賣場,美國藍莓。（圖／記者姜國輝攝）

▲好市多內湖店。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者崔子柔／綜合報導

好市多（Costco）上次調漲會員費是在2017年，過去約每5、6年就會調漲一次。財務長Richard Galanti周二在法說會上提到，針對未來是否調漲會員費，「這只是時間問題，不是會不會發生」。

根據《福斯財經新聞》報導，Richard Galanti針對會員費調漲疑慮表示，「這只是時間問題，不是會不會發生」（a question of when, not if.），並稱距離上次調漲確實有點久了，「我們再等一下，就這樣吧！這就是我們現在的想法」。

好市多調漲會員費的頻率約是5年7個月一次。截至第四季末，好市多持卡人數有1.279億人，Richard Galanti指出，他們對會員忠誠度和會員成長狀況感覺良好，他們會繼續增加這些價值。

好市多指出，持卡人數比去年同期增加了7.6%，第四季度的全球會員續訂率較前3個月略有下降，降至90.4%，Richard Galanti認為，主要是因為新分店的開設，國際會員的「滲透率不斷提高」，所以續訂率往往較低。

好市多第四季總營收789.4億美元，其中有近2%來自會員費。至於台灣好市多，目前基本金星會員主卡年費為新台幣1,350元，黑鑽卡則為3,000元。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
藥瓶內塑膠紙的真正用途！　日藥廠警告：最好快扔掉
烤肉懶人救星！帶1神物絕不踩雷　4大優勢曝光
威力彩今晚飆9億！4星座財運旺　1生肖要找人代選號
「帶鍋子裝麥當勞」護七龍珠餐盒！　蔡阿嘎全套入手成果曝
陳仙梅拍哭戲「背景飛過2小孩」被喊卡　她一看傻眼：爸爸沒在管
民眾黨不滿侯柯配　郭正亮分析3點「很務實」：不是無理取鬧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度擬成新移工來源國！　印媒爆10月將與台灣簽協定

藥瓶內塑膠紙的真正用途！　日藥廠警告：最好快扔掉

好市多將調漲會員費？　財務長6字回應

ChatGPT對手+1　Meta推「生成式AI」可產生文字圖像

美議員：共和黨總統初選辯論　須談美中新冷戰及保衛台灣

美股分歧！油價高漲美債殖利率波動　道瓊挫68點

尼日政變「軍政府下48小時驅逐令」！消息人士：法國大使已離境

美國士兵遭北韓驅逐出境！官員證實：已經被拘留

演員張詠華爬山昏倒猝逝！享年51歲　兒悲痛證實

日本上高地有熊出沒！遊客遇襲「頭臉重傷」送醫急救

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

瑪莎惡少傳偷拍男大生要脅　爸嗆700萬分期：不要免談

張育成回台期待見「網友」　喊：換我當超級奶爸！

女CEO「買精生2女」疑赴美備孕三胎！　曝「準備重要任務」網：小王子要來了？

不滿被扣車嗆警「打給我爸」　無照男飆髒話遭壓制送辦！

郭台銘捐3600萬給明揚傷亡者　慰問賴俊儒英籍妻：He is hero

大咖角頭告別式200人送行　高雄警重兵戒備逮1通緝犯

買80顆不二家蛋黃酥驚見發霉　業者道歉：第一時間全面下架

印度擬成新移工來源國！　印媒爆10月將與台灣簽協定

藥瓶內塑膠紙的真正用途！　日藥廠警告：最好快扔掉

好市多將調漲會員費？　財務長6字回應

ChatGPT對手+1　Meta推「生成式AI」可產生文字圖像

美議員：共和黨總統初選辯論　須談美中新冷戰及保衛台灣

美股分歧！油價高漲美債殖利率波動　道瓊挫68點

尼日政變「軍政府下48小時驅逐令」！消息人士：法國大使已離境

美國士兵遭北韓驅逐出境！官員證實：已經被拘留

演員張詠華爬山昏倒猝逝！享年51歲　兒悲痛證實

日本上高地有熊出沒！遊客遇襲「頭臉重傷」送醫急救

好想烤肉？桃園男搬走騎樓烤肉爐就跑　挨罰9萬元

中鋼老董拋「逆風」惹議　謝金河：震撼教育

中秋節「開運4大法」！　命理專家列「4生肖」不宜賞月

大谷翔平穩拿全壘打王？有望成為日本第一人

印度擬成新移工來源國！　印媒爆10月將與台灣簽協定

威力彩今晚頭獎9億！「3生肖」財運旺　中獎秘訣在這邊

藥瓶內塑膠紙的真正用途！　日藥廠警告：最好快扔掉

HONDA「新入門休旅」將搭新油電！折合新台幣40萬對決Yaris Cross

大谷翔平還在家嗎？奈文曝近況笑回：他今天不會上場

4大超商「中秋限定咖啡優惠」先收下！　美式、拿鐵爽喝買1送1

韓最美模特金寶拉來台開球　球迷直呼羨慕：又是高志綱

國際熱門新聞

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

正妹淪人肉沙包　被男友家暴活活虐死

汽車引擎發現蠕動巨物　男拉出2.4公尺蟒蛇

日本上高地熊出沒 韓國男性觀光客遇襲受重傷

美國士兵遭北韓驅逐出境！美官員：已拘留

尼日軍政府下驅逐令　法國大使已離境

排放核處理水衝擊觀光？日本官員這樣說

閃電突襲納卡區！亞塞拜然方面193死500多傷

藥瓶內塑膠紙的真正用途！　日藥廠警告：最好快扔掉

油價高漲美債殖利率波動　美股道瓊挫68點

納卡區逾5萬人逃入亞美尼亞！前領袖遭拘留

好市多將調漲會員費？　財務長6字回應

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

美國空姐「嘴塞襪子」詭異陳屍飯店！

更多熱門

相關新聞

好市多超殺1神物「900元即刻成家」　千人驚喊買

好市多超殺1神物「900元即刻成家」　千人驚喊買

「感謝Costco讓我有個家！」一名男網友驚訝直呼，無意間在貨架區看到一款全罩式6人帳，價格竟不到千元，於是他秒買一組，還笑稱「對沒看錯...900元成家方案！」文章引來千名網友朝聖，大家也一臉難以置信回應「900元是真的便宜，買來露個2、3次用壞也不心疼」、「海景第一排必備用品！」

好市多水蜜桃「4顆都發霉」！內行曝1時間易踩雷

好市多水蜜桃「4顆都發霉」！內行曝1時間易踩雷

好市多買到「橘色干貝」！老饕讚：這種特別貴

好市多買到「橘色干貝」！老饕讚：這種特別貴

好市多「iPhone 15新機」價格一次看！

好市多「iPhone 15新機」價格一次看！

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

關鍵字：

好市多costco

讀者迴響

熱門新聞

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

男性「約砲1穿搭」超常見　過來人曝內情

年輕人GG了！主管「偏愛錄取1類人」　內行認證

啦啦隊女神突提分手！男友大鬧超商

即／澎防部上士「雙腳離地」亡　防風林內發現遺體

孟耿如現身　露小蠻腰瘦成紙片人

快訊／7-11開出5張千萬發票！

超多小孩掛急診！　兒科醫：症狀很嚴重

正妹淪人肉沙包　被男友家暴活活虐死

女學生腿傷坐博愛座！墨鏡伯竟踢她逼讓座

武俠手遊刪除「無根門」！疑有玩家真的自宮

小李震撼3方交易！落腳公鹿聯手字母哥

傳帶女兒搬到台中！　辛龍親回女星電話「我在台北」近況曝

他揭女性婚後生活！一票人淚嘆：句句心聲

全台每年16萬人得糖尿病！名醫教3招控糖

更多

最夯影音

更多
50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造
把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

瑪莎惡少傳偷拍男大生要脅　爸嗆700萬分期：不要免談

瑪莎惡少傳偷拍男大生要脅　爸嗆700萬分期：不要免談

張育成回台期待見「網友」　喊：換我當超級奶爸！

張育成回台期待見「網友」　喊：換我當超級奶爸！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面