美議員：共和黨總統初選辯論　須談美中新冷戰及保衛台灣

▲美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國共和黨今晚將舉行黨內總統參選人初選辯論第2場，共和黨籍眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格表示，這場辯論必須談論與中國的「新冷戰」及保衛台灣。

蓋拉格（Mike Gallagher）告訴「紐約郵報」（The New York Post），他希望看到2024年共和黨總統大選潛在提名人「試圖說服美國民眾，我們如何及為什麼必須贏得與中國的新冷戰」。

他表示：「我認為這些候選者，要通過最高統帥（總統）測試-由於這是在雷根（總統）圖書館舉行-須以清晰和直言不諱的方式，傳達我們面臨的中國共產黨威脅性質-以及為何美國人應該關心此事。」

蓋拉格指出，撇開其他不談，他希望關於中國的辯論將會更加激烈。他指稱，在中國國家主席習近平意圖推翻美國全球超級大國地位之際，美國需要一位有抗中計畫的總統。

他提到：「傳統觀點認為，外交政策在選舉中並不重要，至少在政治上如此。但論及中國時，我不同意這點。」

蓋拉格還提及，他希望看到共和黨總統參選人面對他所說的美國國家安全、經濟和中共日益擴大影響力等相關問題。

他指出：「最顯然的問題是，我們是否應該保衛台灣，以及我們可以如何整建軍隊，使防禦實用有效，並解決招募危機。」