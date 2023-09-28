　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尼日政變「軍政府下48小時驅逐令」！消息人士：法國大使已離境

▲尼日軍政府7月26日發動政變奪權。（圖／路透）

▲尼日軍政府7月26日發動政變奪權。（圖／路透）

文／中央社

西非國家尼日近期發生軍方政變，軍政府要求法國大使離境，兩國關係陷入緊張，法國大使今天清晨已搭機離開尼日首都尼阿美（Niamey）。

法新社報導，法國大使館外交消息人士表示：「大使和6名同事清晨4時左右（格林威治時間3時）離開尼阿美。」

尼日部長級消息人士證實了法國大使搭機離境的消息，並表示法國大使搭機飛往查德。

尼日軍方7月26日發動兵變奪取政權後，罷黜親法總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），導致法國和前殖民地尼日關係惡化。

▲▼尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。（圖／達志影像／美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日宣布法國大使伊特（Sylvain Itte）將在數小時後離開尼日。

尼日軍政府對此表達歡迎之意，但表示他們等待法國方面採取後續的正式行動。

尼日軍人推翻民選總統貝佐姆後，要求法國大使伊特離境，並撤銷其外交豁免權和簽證。

尼日軍政府8月下令法國大使伊特48小時內離境，但法國政府拒絕遵行，且拒絕承認軍政府是合法政權，伊特在期限過後仍留在當地。

法國政府曾說過，只有貝佐姆的政府可以要求法國大使離境。

伊特1959年出生於馬利首都巴馬科（Bamako），出使尼日僅一年。

伊特的外交生涯長達35年，之前曾任法國駐烏拉圭和安哥拉大使。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
啦啦隊女神突提分手！　男友「大鬧超商」
愛迪達新廣告「鞋放彩陶壺上」　陸網氣炸喊抵制
男性「約砲1穿搭」超常見！妹子不解　過來人曝內情
陸軍上士身亡　防風林內發現遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼日政變「軍政府下48小時驅逐令」！消息人士：法國大使已離境

美國士兵遭北韓驅逐出境！官員證實：已經被拘留

演員張詠華爬山昏倒猝逝！享年51歲　兒悲痛證實

日本上高地有熊出沒！遊客遇襲「頭臉重傷」送醫急救

排核處理水惹怒陸客？日官員曝「影響有限」：有旅行社預約量反增

納卡區遭控制！逾5萬難民「逃往亞美尼亞」　亞塞拜然拘留前領袖

亞塞拜然「閃電突襲納卡區」重奪控制權！至少400人死亡　

伊朗稱成功發射「軍用成像衛星」　置入距地表450公里衛星軌道

泰少年買刀揪友試玩　刀鞘意外脫落「刺入頸部」好友當場噴血不治

快訊／北韓決定釋放「美軍逃兵」金恩：驅逐出境

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

瑪莎惡少傳偷拍男大生要脅　爸嗆700萬分期：不要免談

張育成回台期待見「網友」　喊：換我當超級奶爸！

不滿被扣車嗆警「打給我爸」　無照男飆髒話遭壓制送辦！

買80顆不二家蛋黃酥驚見發霉　業者道歉：第一時間全面下架

郭台銘捐3600萬給明揚傷亡者　慰問賴俊儒英籍妻：He is hero

女CEO「買精生2女」疑赴美備孕三胎！　曝「準備重要任務」網：小王子要來了？

大咖角頭告別式200人送行　高雄警重兵戒備逮1通緝犯

尼日政變「軍政府下48小時驅逐令」！消息人士：法國大使已離境

美國士兵遭北韓驅逐出境！官員證實：已經被拘留

演員張詠華爬山昏倒猝逝！享年51歲　兒悲痛證實

日本上高地有熊出沒！遊客遇襲「頭臉重傷」送醫急救

排核處理水惹怒陸客？日官員曝「影響有限」：有旅行社預約量反增

納卡區遭控制！逾5萬難民「逃往亞美尼亞」　亞塞拜然拘留前領袖

亞塞拜然「閃電突襲納卡區」重奪控制權！至少400人死亡　

伊朗稱成功發射「軍用成像衛星」　置入距地表450公里衛星軌道

泰少年買刀揪友試玩　刀鞘意外脫落「刺入頸部」好友當場噴血不治

快訊／北韓決定釋放「美軍逃兵」金恩：驅逐出境

想不到吧！里拉德震撼3方交易　落腳公鹿聯手字母哥

他揭烤肉局帶「1神物」絕不踩雷！4大優勢曝光　眾人讚：懶人救星

求姻緣趁這天！中秋12大「旺運、禁忌」一次看　1位置看爐火破大財

尼日政變「軍政府下48小時驅逐令」！消息人士：法國大使已離境

台北歐洲學校又現「納粹旗」！2怪男非首次出沒　警方也沒轍

美國士兵遭北韓驅逐出境！官員證實：已經被拘留

武俠手遊緊急刪除「無根門」！驚爆玩家遵守門派規則「揮刀自宮」

新全球化趨勢 地緣政治緊張 為金融界投下深水炸彈

演員張詠華爬山昏倒猝逝！享年51歲　兒悲痛證實

涂萬財是「軍方」蛋供應大戶　國防部：已研擬要求停止供應

韓最美模特金寶拉來台開球　球迷直呼羨慕：又是高志綱

國際熱門新聞

正妹淪人肉沙包　被男友家暴活活虐死

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

日本上高地熊出沒 韓國男性觀光客遇襲受重傷

閃電突襲納卡區！亞塞拜然方面193死500多傷

排放核處理水衝擊觀光？日本官員這樣說

汽車引擎發現蠕動巨物　男拉出2.4公尺蟒蛇

納卡區逾5萬人逃入亞美尼亞！前領袖遭拘留

美國空姐「嘴塞襪子」詭異陳屍飯店！

血染芭達雅！她遭快艇捲入　半身絞斷慘死

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

伊朗稱成功發射軍用成像衛星　置入衛星軌道

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

北韓女選手顏值爆發　征服陸網：純天然美女

美國士兵遭北韓驅逐出境！美官員：已拘留

更多熱門

相關新聞

法宣布撤軍　尼日軍政府：歷史性一刻

法宣布撤軍　尼日軍政府：歷史性一刻

法國總統馬克宏24日宣布從尼日撤回1500名法國駐軍，並召回駐尼日大使，消息一出，尼日軍政府公開表示歡迎，更以「歷史性一刻」來形容。然而這加劇西方對俄羅斯在非洲影響力不斷擴大的擔憂，而此刻俄羅斯雇傭軍瓦格納已出現在尼日鄰國馬利（Mali）。

馬克宏：召回駐尼日大使　撤離1500名法軍

馬克宏：召回駐尼日大使　撤離1500名法軍

馬克宏：法使在尼日被扣為人質

馬克宏：法使在尼日被扣為人質

尼日首都尼阿美爆發數千人示威　要求法軍撤離該國

尼日首都尼阿美爆發數千人示威　要求法軍撤離該國

尼日軍政府叛變　下令驅逐法國大使

尼日軍政府叛變　下令驅逐法國大使

關鍵字：

尼日

讀者迴響

熱門新聞

男性「約砲1穿搭」超常見　過來人曝內情

啦啦隊女神突提分手！男友大鬧超商

年輕人GG了！主管「偏愛錄取1類人」　內行認證

孟耿如現身　露小蠻腰瘦成紙片人

即／澎防部上士「雙腳離地」亡　防風林內發現遺體

正妹淪人肉沙包　被男友家暴活活虐死

快訊／7-11開出5張千萬發票！

超多小孩掛急診！　兒科醫：症狀很嚴重

睡覺「1習慣」恐得糖尿病！醫示警：一堆人都中

收購20萬顆感冒藥！3男躲濕地公園煉安毒

他揭女性婚後生活！一票人淚嘆：句句心聲

Angelababy罕曬母子合照！　頭靠6歲兒溫馨慶中秋

今彩539頭獎開出　獎落「這2縣市」

威力彩8.1億開獎　終結26槓是誰

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

更多

最夯影音

更多
50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造
把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

把妹歐兜賣換成聯結車音效！　按煞車成焦點崩潰：不想騎了

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

首度曝光！帥哥青農又來了　《2024猛農民曆》將開放預訂

瑪莎惡少傳偷拍男大生要脅　爸嗆700萬分期：不要免談

瑪莎惡少傳偷拍男大生要脅　爸嗆700萬分期：不要免談

張育成回台期待見「網友」　喊：換我當超級奶爸！

張育成回台期待見「網友」　喊：換我當超級奶爸！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面