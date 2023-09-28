尼日政變「軍政府下48小時驅逐令」！消息人士：法國大使已離境

▲尼日軍政府7月26日發動政變奪權。（圖／路透）

文／中央社

西非國家尼日近期發生軍方政變，軍政府要求法國大使離境，兩國關係陷入緊張，法國大使今天清晨已搭機離開尼日首都尼阿美（Niamey）。

法新社報導，法國大使館外交消息人士表示：「大使和6名同事清晨4時左右（格林威治時間3時）離開尼阿美。」

尼日部長級消息人士證實了法國大使搭機離境的消息，並表示法國大使搭機飛往查德。

尼日軍方7月26日發動兵變奪取政權後，罷黜親法總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），導致法國和前殖民地尼日關係惡化。

▲尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。（圖／達志影像／美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日宣布法國大使伊特（Sylvain Itte）將在數小時後離開尼日。

尼日軍政府對此表達歡迎之意，但表示他們等待法國方面採取後續的正式行動。

尼日軍人推翻民選總統貝佐姆後，要求法國大使伊特離境，並撤銷其外交豁免權和簽證。

尼日軍政府8月下令法國大使伊特48小時內離境，但法國政府拒絕遵行，且拒絕承認軍政府是合法政權，伊特在期限過後仍留在當地。

法國政府曾說過，只有貝佐姆的政府可以要求法國大使離境。

伊特1959年出生於馬利首都巴馬科（Bamako），出使尼日僅一年。

伊特的外交生涯長達35年，之前曾任法國駐烏拉圭和安哥拉大使。