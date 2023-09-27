血染芭達雅！她游泳遭快艇捲入　「半身被絞斷」當場慘死

▲警方打撈女子的遺體。（圖／翻攝自芭達雅郵報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名女子25日在芭達雅格蘭島（Koh Larn）旅遊時下海游泳，但是卻突然有一艘雙引擎快艇駛過，導致她瞬間被捲入。警消抵達現場後隨即發現該名女子身穿泳衣、臉部朝下，而她全身多處嚴重撕裂傷，明顯死亡。另一名與女子一同游泳的外籍男子至今仍下落不明。

根據《芭達雅郵報》報導，目擊者指出，25日下午4時左右，一名泰國女子和同行的外籍男子正在海中游泳，享受悠閒的午後時光。怎知此時卻突然有一艘雙引擎快艇快速駛過，兩人逃避不及，瞬間被捲入。

根據附近業者表示，在兩人下海游泳後，有2艘為了要載送遊客返回芭達雅岸邊的快艇接連駛入兩人游泳的海域，而快艇短暫停留後，便再度駛離，這時才有人發現女性死者身穿泳衣、臉部朝下漂浮於海面上。

警方獲報後趕往現場，並將死者的遺體打撈上岸，而女子的右胸、上身、右膝、右腳以及左手臂都有明顯的嚴重撕裂傷，且右腳斷肢已經不知去向。警方隨後在附近海灘的桌椅上發現她的個人物品，包含拖鞋、手機以及筆電。

調查人員同時也發現了另一名外籍男子的物品，因此懷疑該名男子也遇害，而男子至今仍下落不明，目前仍在海中持續搜索男子身影。

死者原本和失蹤男子一同住在島上的一個度假村，並在25日當天上午退房，隨後他們向渡假村借了腳踏車前往發生事故的海邊。警方目前已經鎖定肇事的快艇、快艇主人以及駕駛，全案仍在調查中。