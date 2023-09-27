父罹癌捨不得4歲女兒　拍片記錄治療過程感動數十萬網友

▲范先生罹患癌症後仍相當樂觀，堅持鍛鍊並更新影片，保持樂觀。（圖／翻攝自抖音，@minhhaicb）

圖文／CTWANT

越南一名父親罹患癌症，時日不多，為了能讓年僅4歲的女兒長大後理解他的處境，他把治療過程以影片記錄下來，並發在網路上保存，沒想到該影片竟得到數十萬的按讚與分享，他得到許多網友鼓勵，不少病友也為他加油。

來自越南的范先生今年34歲，居住在高平省高平市，他自2022年2月開始經常出現胸痛、背痛的症狀，到醫院檢查後發現自己罹患肺癌，已是末期。范先生坦言當下非常害怕，「我還年輕，還有老婆和3歲的女兒」，但在漸漸穩定情緒後，他決定為了家人努力，前往河內腫瘤醫院接受治療。

為了讓女兒在長大後能夠理解他的疾病，他決定拍下自己對抗病魔的影片，「給我親愛的女兒，方便你以後複習，2023年的癌症仍然是一種無法治癒的疾病。」范先生在影片中哽咽說到，「如果以後爸爸不在了，你可以上網再看一次這個片段」、「生活是艱難的，我們必須自己努力克服它。」影片上傳後，不少網友為之動容，短時間內得到數十萬的按讚與分享，罹患相同疾病的病友們也在網路上鼓勵他前行。

目前范先生的癌細胞已經擴散到背部椎骨、頸部和頸部淋巴結，但他每天依然持續鍛鍊、更新社群、記錄家人。河內腫瘤醫院內科副主任阮醫生表示，范先生在治療過程中很遵守治療方案，面對副作用也沒有放棄；范先生的妻子也為自己的丈夫感到相當自豪，「在丈夫癌症治療的漫長歲月裡，他一直努力成為妻子和孩子的堅強後盾」，她將繼續陪伴范先生走完癌症治療之旅。

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