正妹淪人肉沙包　遭同居男友狠揍20分鐘活活虐死！全身體無完膚

▲齋藤從臉部到身體都有多個傷勢，幾乎是體無完膚。（翻自inutomo11.com）

圖文／鏡週刊

日本千葉縣柏市一名24歲的女子齋藤瑞希，在本月初遭到22歲同居男友小松魁人家暴，齋藤被小松狠狠連揍20分鐘，最後不幸被活活虐死。小松目前已遭逮捕，但這起事件震驚日本社會，引發當地網友熱烈討論。

據《日本新聞網》報導，就在本月23日，當地醫院獲報有人昏迷，抵達公寓現場發現，齋藤已經不省人事，救難人員隨即將她送醫，但過不久仍宣告不治身亡。不過醫師檢查時也發現，齋藤從臉部到身體都有多個傷勢，幾乎是體無完膚。

警方表示，最先通報醫院的人就是小松，但警方進一步調查也發現，小松涉嫌重大。後來小松承認犯行，表示是在本月10日對齋藤痛下毒手，對她狠揍20分鐘。據悉齋藤被當人肉沙包，遭小松虐打重傷後，等於有整整兩個禮拜沒有讓齋藤出門就醫，放任她在家中等死，直到23日齋藤昏迷，小松才打電話送醫。

▲小松魁人。（翻自《日本新聞網》）

目前小松被依《傷害罪》遭警方逮捕，另外報導也指出，小松從事牛郎陪酒業，但他的同事們對他都不太有好感。有前同事指出，過去小松就常在職場上與同事發生衝突，該名同事也表示，一開始小松給人的印象還不錯，但後來發現他「變臉」速度快，後來也就不太愛和他接觸。這起消息傳開後，也隨即引發網友關注，尤其齋藤本人相當漂亮，因此不少網友對她的逝去感到惋惜，感嘆她遇人不淑、香消玉殞。

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