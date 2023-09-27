俄羅斯考慮跟進中國大陸　禁止日本水產進口

▲圖為日本福島縣相馬市一處市場當地捕獲的海鮮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本福島第一核電廠首波約7800噸的核處理水8月啟動排放入海，招致中國大陸強烈批評並宣布禁止進口日本水產。俄羅斯聯邦動植物防檢疫署（Rosselkhoznadzor）26日發布聲明表示，考慮跟進中國，禁止日本漁產進口。

路透報導，俄羅斯已證實有與中國大陸相關部門針對日本食品進行討論，今年截至目前，俄羅斯已進口118噸日本海鮮。

聯邦動植物防檢疫署的聲明稿提到，「考慮到產品可能受到輻射汙染風險，正考慮跟進中國，限制日本海產供應的可能性，最終決定將在與日本談判協商後做出。」該機構表示，已致函日本告知舉行談判的需求，要求日方在10月16日之前，提供有關日本對出口水產的輻射檢測資訊，包括氚的含量。

對此，日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）27日指出，將仔細檢視俄羅斯26日的聲明，並強調核處理水除去氚以外的多數輻射元素後，安全無虞，同時指俄羅斯、中國的批評沒有科學根據的支持，「我們強烈要求俄羅斯依據科學證據來採取行動。」

依據日本環境省25日公布的核廢水檢測報告，9月19日採樣的海水分析結果顯示，11處採樣地點的氚濃度均低於檢測下限，不會對人體健康和環境造成負面影響。

另據Interfax報導，聯邦動植物防檢疫署遠東分部周二稱，俄羅斯在距離核處理水排放地相對較近的地區取得用於檢測的海洋樣本中，並未發現任何異狀。