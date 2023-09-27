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戶外野餐飢餓熊突然亂入用餐　媽「勇敢一舉動」護住孩子被讚爆

戶外野餐飢餓熊突然亂入用餐　媽「勇敢一舉動」護住孩子被讚爆。（圖／翻攝自TikTok）

▲母子與黑熊近距離接觸的畫面在網路瘋傳。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥新雷昂州一對母子在當地公園野餐時，一隻飢餓的野生黑熊突然跳到餐桌上，狼吞虎嚥桌上食物，由於黑熊就在身旁，母子若是輕舉妄動很有可能會遭到攻擊，結果媽媽一個勇敢舉動，成功護住小孩，2人最後都沒有受傷。

這支媽媽勇敢保護孩子的影片，近來在TikTok上瘋傳，國外媒體報導，事件發生在墨西哥新雷昂州聖佩德羅加爾薩加西亞市(San Pedro Garza García)當地公園Chipinque Ecological Park，影片上線至今已獲得超過1千多萬人次觀看。

@luna113445

A hungry bear appeared at the picnic.

original sound - Luna

影片中可看到，一對母子正在公園野餐時，一隻飢餓大熊突然跳到他們的餐桌上，拼命享用桌上食物，由於黑熊距離男孩的頭非常近，媽媽立即冷靜用手擋住孩子的臉，自己也一直低著頭，以免不小心引起黑熊注意，可怕過程約持續2分多鐘，幸好黑熊吃完就直接離開。

影片爆紅後，許多網友大讚，幸好那名媽媽當下能保持冷靜，最後母子才能安全脫身，「母愛真偉大，我看著影片都想哭了」。影片中女子西爾維亞(Silvia Macias)後來接受媒體採訪表示，當天是為了慶祝兒子聖地牙哥(Santiago)的15歲生日，因為兒子很怕動物，所以她才會立即摀住對方的眼睛。

西爾維亞表示，「聖地牙哥很怕動物，無論是貓還是狗，任何動物他都很害怕，所以我摀住他的眼睛，以免他害怕尖叫嚇到熊，熊就有可能對我們不利，熊當時真的離我們非常近，甚至可以聞到味道」。對於外界盛讚，她謙虛表示自己不是什麼女英雄，只是一個保護孩子的母親。

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關鍵字：

黑熊墨西哥Silvia Macias護孩Chipinque Ecological Park

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