日本吉田屋便當引發食物中毒　患者上升至近400人

▲日本青森縣八戶市鐵路便當公司「吉田屋」商品食物中毒事件，患者數已上升至394人。（圖／翻攝自吉田屋官網）

中央社東京27日綜合外電報導

日本各地有民眾吃了青森縣八戶市鐵路便當公司「吉田屋」商品後食物中毒，八戶市保健所統計截至9月25日為止，患者數已上升至394人，分布在日本26個地區。

日本放送協會（NHK）報導，截至9月25日為止八戶市保健所獲報26個都道府縣，共計有394名食物中毒患者，其中靜岡縣最多達100人、福島縣及東京都分別有43人次之、第3多為埼玉縣達39人等。

截至9月26日為止，共有10人因食物中毒住院，未出現重症患者。

八戶市保健所副所長兼衛生課長石井敦子表示，「還不確定事件原因，還在跟吉田屋共同釐清原因以及研擬防範措施」。

八戶市保健所9月23日已經勒令吉田屋全面停業，並判斷是從便當內檢出金黃色葡萄球菌等所造成的食物中毒。

然而，八戶市保健所雖然從回收的便當中，檢驗出米飯及配菜中含有造成食物中毒的菌，但在吉田屋的設備及剩餘食材中未檢出引發食物中毒的菌。

吉田屋在公司日前在官方網站中說明，原因之一可能是跟青森縣外的業者購買米飯食之際，未撤底執行必要程序，導致菌體在食材中繁殖。