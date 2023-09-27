日醫院驚傳砍人！住院病患亂刀砍2女後自殘　3人傷重不治

▲日本一間腦科醫院的男病患突然持刀攻擊另外2名家屬。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一間腦科醫院27日下午發生有男子持刀攻擊2人後自殘的事件，而3人受傷後皆心肺功能停止，隨即被轉送至其他醫院搶救，但仍不治身亡。據悉，被攻擊的2名無辜人士疑似為其家屬，而持刀男子則為住院病患。

根據《靜岡第一電視台》報導，靜岡縣富士宮市專治腦部疾病的「富士腦障礙研究所附設醫院」27日發生攻擊事件。一名73歲男性住院病患在院內持刀攻擊2名女性後自殘，3人隨即失去意識，心肺功能停止。

警消當天下午2時47分接獲院方通報，趕往現場，並將已無呼吸心跳的3名傷者送往其他醫院急救，但3人最終皆因搶救無效死亡。警方調查後發現，遇刺的2人疑為兇手的家屬。警方目前已經將此案定調為殺人案件。

富士腦障礙研究所附設醫院自1980年3月成立，專門治療各類腦部疾病，院內包含腦神經外科、神經內科、心臟內科、復健科以及麻醉科等5個科室，每日平均接收100名患者，光是2022年就執行了超過500件手術。

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