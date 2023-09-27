伊拉克婚禮燒死114人　「會場內放煙火」影片曝！天花板瞬間起火

▲伊拉克婚禮大火，最新影片曝光。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

伊拉克北部尼尼微省（Nineveh）一對新人26日宴請逾900名賓客，卻因燃放煙火引發火災，包含新郎新娘在內，至少114人死亡。最新曝光的一段影片顯示，會場中央4根火柱熊熊燃燒，火焰高度相當接近燈具，不到幾秒內燈具上方突然起火，燒毀的天花板建材宛如火球般掉落。

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO — BNO News (@BNONews) September 27, 2023

根據BBC報導指出，這場基督教婚禮在尼尼微省阿哈達尼亞區（Al-Hamdaniya）一座大型活動會館舉行，省衛生部門證實至少114人死亡，紅十字會（The Red Cross）則宣稱傷亡人數已經統計到450人。此前報導稱，火災應是由於大廳內燃放煙火所引起，而最新曝光的一段影片似乎證實了此說法。

▲火焰迅速沿著天花板往外擴散。（圖／翻攝自X）

從X（舊稱推特）上流傳的影片可見，賓客區燈光被關暗，會場中央舞池區有4根正在燃燒的煙火火柱，且尖端幾乎快觸碰到燈具，火焰熄滅後的不到幾秒內，燈具與天花板接合處突然起火，大片火舌迅速沿著天花板往外擴散，起火的建材也開始剝落，宛如火球從天而降。

伊拉克民防部門表示，會場大廳使用的預造鑲板極度易燃，有可能助長了火勢蔓延以及造成天花板部分坍塌。據伊拉克通訊社（Iraqi News Agency）報導，起火的婚禮大廳外壁被發現蓋了一層易燃的包覆材料，在伊拉克屬於非法建材，目前尚不清楚為何會使用這種易燃材質，但有說法稱當地長期惡化的貪腐問題，造成建商違反安全標準。

據稍早消息，尼尼微省衛生部副部長證實，新郎雷文（Revan）及新娘哈寧（Haneen）都在大火中喪生。他稍早也在記者會上說明，大多數傷者為年輕男女。在傷者之中，至少有50人命危，其中半數為燒傷，「部分傷者身體有50%至60%燒傷」。伊拉克衛生部發言人阿爾巴德（Saif Al-Badr）則表示，多數死因包含燒傷、窒息或缺氧死亡，火災還一度造成人群擁擠踩踏。

另外，附近許多民眾正聚集在醫院外捐血，當地一名伊拉克記者莎薇（Blesa Shaways）表示，死傷人數眾多還有另一個原因在於，沒有足夠的醫療後勤設備與人員來營救與運送這些傷患。

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