伊拉克婚禮燒死114人　「會場內放煙火」影片曝！天花板瞬間起火

▲伊拉克婚禮大火,最新影片曝光。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/編譯

伊拉克北部尼尼微省(Nineveh)一對新人26日宴請逾900名賓客,卻因燃放煙火引發火災,包含新郎新娘在內,至少114人死亡。最新曝光的一段影片顯示,會場中央4根火柱熊熊燃燒,火焰高度相當接近燈具,不到幾秒內燈具上方突然起火,燒毀的天花板建材宛如火球般掉落。

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO