4寶媽急徵保母「要求碩士學位10條件」　血汗時薪曝光網罵爆

▲不少父母會請保母到家裡照顧小孩。（示意圖，翻攝Pexels）

圖文／鏡週刊

不少父母會聘請保母來家裡照護小孩，美國一名「4寶媽」近日急徵保母，在招聘資訊上列出10項條件，包括要求保母要有碩士學位、不能有社群帳號、要幫忙打掃、幫孩子媽處理額外事物等種種不合理要求。重點是保母時薪「少得可憐」，消息一出被許多網友罵爆。

根據英國《每日郵報》報導，一名叫塔米（Tammy）的媽媽近日急迫徵求一名保母，到家裡幫忙照顧4個孩子，孩子年齡分別為2歲、3歲、5歲和7歲。

根據招聘資訊，保母的工作時間為每週一至週五，中午12點至傍晚6點，週末偶爾需要加班。接著列出10項條件，首先，保母必須要是「一名傑出的廚師和熱情的清潔工」、年齡要超過25歲，並且「擁有碩士以上學位」。

塔米列出的其他條件還包含，保母不能擁有社群媒體帳號，因為她不希望被孩子看到。保母不能抽菸、不喝酒，不吸電子煙，身上不得有刺青、穿洞。此外，保母需準備5封專業的推薦信，還要接受身家調查和藥物測試；需自備交通工具，「同時還要幫我處理所有差事」。

重點在薪資部分，招聘資訊寫道「這份工作週薪為200美元（約新台幣6,450元）」。算下來，時薪只有6美元（約新台幣193元）。

▲一名美國媽媽急徵保母，但種種不合理要求和低廉薪資引發網路爭議。（翻攝臉書）

消息一出引發爭議，不少網友認為孩子媽要求過頭、薪水少，簡直在應徵廉價勞工。一名保母留言：「一天給我200美元我也不會去做」，表示孩子媽永遠找不到符合要求的人，揶揄說：「即便是修女也不會準備5封推薦信，或同意給你進行毒品測試。」另一名網友則狠酸：「塔米自己有碩士以上學歷嗎？」也有人直言，就連電影《歡樂滿人間》的中的仙女保母瑪麗包萍（Mary Poppins）都不符合清單上的要求。

但也有人表示，照顧小孩不能被視為朝九晚五、擁有固定工時的傳統工作。一名母親表示，自己的16歲女兒暑假去當保母，幫一個單親媽媽照顧她患有自閉症的兩名6歲男孩，兩個孩子幾乎都不說話。就算單親媽只能支付每天30美元（約新台幣966元）的保母費，她女兒仍然接下那份工作，希望有人能理解她女兒的善心。





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