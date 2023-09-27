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泰少年買刀揪友試玩　刀鞘意外脫落「刺入頸部」好友當場噴血不治

▲▼泰國17歲少年玩刀，不慎刺中好友頸部，誤殺了對方。（圖／翻攝自Facebook／@nongbualumphunews）

▲泰國17歲少年玩刀，不慎刺中好友頸部，誤殺了對方。（圖／翻攝自Facebook／@nongbualumphunews）

記者張寧倢／編譯

泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）發生青少年命案，一名17歲少年與友人24日晚間在公園裡把玩著新的刀械，兩人在假裝對打時刀鞘意外滑落，他不慎將刀刺向從小一起長大的好朋友，造成對方頸部一處嚴重刺傷，送醫後仍不治身亡。

根據泰國媒體The Thaiger報導，醫院人員24日晚間7時30分左右，向農磨蘭普府治縣（Mueang Nong Bua Lamphu）警察局報告一名青少年身亡。院方表示，死者頸部有一處很深的刺傷，儘管進行心肺復甦術等急救，最終仍無法挽救他的生命。

▲▼泰國17歲少年玩刀，不慎刺中好友頸部，誤殺了對方。（圖／翻攝自Facebook／@nongbualumphunews）

▲泰國17歲少年玩刀，兩人在假裝過招對打時不慎刺中要害。（圖／翻攝自Facebook／@nongbualumphunews）

警方趕到醫院時在急診室外見到了死者的一群友人，當時這群少年們並不知道朋友已經傷重不治，員警告知死訊後，其中一名17歲少年情緒激動，淚流滿面倒在地上，他向警方坦承是自己不小心刺死了好友，因為他們買了新的刀，事發前正在把玩刀械，兩人還在假裝打架，不幸的是，刀鞘滑了下來，直接刺入了對方的頸部。

其他人一致表示，死者與凶手是親密的朋友，從小就在同一所學校上課，以前從來沒有打過架，也沒有任何衝突。一名鄰居表示，死亡的少年生活艱困，出生3天就被父親拋棄，母親因精神健康狀況無法照顧他，從小是由祖父母帶大的。死者的祖母難過表示，她一聽到孩子死訊就無法承受地暈倒了，只希望孩子的靈魂能夠跟她一起回家。

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