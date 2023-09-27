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美國空姐「嘴塞襪子」詭異陳屍飯店！　原定2天後才退房

▲▼美國一位空姐提出17件討厭乘客做的事。（示意圖／達志影像）

▲美國一名空服員被發現陳屍於飯店。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

美國航空一名女空服員被發現陳屍於費城國際機場附近的一間飯店客房，而她被發現時嘴裡塞了一隻襪子，死狀詭異。警方經調查後，並未在房內發現強行闖入或搏鬥的痕跡，同時也沒有發現武器，但由於死因不明，目前全案仍在調查中。

根據《每日郵報》報導，美國航空（American Airlines）一名來自拉斯維加斯的66歲女性空服員25日晚間被發現陳屍於費城國際機場附近的萬豪酒店客房。當時一名清潔人員進房後發現失去意識的她，在確認房客無反應後，連忙通知飯店。

飯店隨即通報救護車，而醫護人員趕往現場後立刻展開急救，但仍於當晚10時40分宣布她死亡。女子被發現時，嘴裡塞了一隻襪子，死狀詭異，不過警方經調查後，並未在屋內發現打鬥或是強盜闖入的痕跡。

警方雖未在房內發現攻擊武器，但是發現了一個密封的藥瓶，而調查人員也表明，死者正在服用「多種藥物」。目前該名女性空服員的死因尚未確定，屍檢仍在進行中，調查機構並未公布她的詳細身分。據悉，該名女子原定要住到2天後才會退房。

警方仍懷疑女子的死亡「十分可疑」，因此全案也交由警察局的兇殺偵探部門調查。

另一方面，美國航空6月也曾有一名38歲女性空服員在客機上暈倒死亡。當時她正結束一趟義大利之旅，並從威尼斯搭機返回費城，怎知在飛機上卻失去意識昏倒，機組人員隨即對她進行搶救，該班飛機也即刻轉往愛爾蘭的都柏林，但她經急救後仍在當地醫院被宣告死亡。

 

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