12歲女遭性侵流血半裸求救！眾人猛盯沒人救　狠心趕走畫面曝

▲女孩後來在神職人員的幫助之下送往醫院。（圖／翻攝自新德里電視台）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名12歲女孩遭性侵後，半裸著身體、流著血挨家挨戶求助，然而眾人卻是盯著她看，但不願對她伸出援手，甚至有一名男子狠心把她趕走。隨著她求援的監視器畫面曝光，引發關注。

新德里電視台27日報導，依據距離中央邦烏賈因（Ujjain）約15公里的巴德納加爾路（Badnagar）監視器畫面，這名女孩在街上遊蕩，最終來到一處宗教場所。神職人員懷疑她遭受性暴力，用毛巾遮住她的身體，接著迅速把她送往地區醫院，經體檢之後證實受到性侵。

由於傷勢嚴重，女孩被緊急送往印多爾（Indore），所幸目前病情已穩定下來。然而當員警詢問女孩的名字與住址時，她無法清楚回答問題，「孩子不能明確告知她從何而來，但從口音來判斷，她來自北方邦的普拉亞格拉吉（Prayagraj）。」

警方已針對此案展開調查，烏賈因警察局長夏爾馬（Sachin Sharma）表示，已成立特別專案小組來盡早查明並抓到嫌犯，若有民眾得到任何訊息，請立即通知警方。

報導指出，在2019年至2021年間，中央邦及馬哈拉什特拉邦通報的婦女與女孩失蹤案件數量最多。另外，國家犯罪紀錄局數據顯示，中央邦2021年通報6462起性侵案件，全國最多，其中50%以上是針對未成年者的犯罪，換算下來，一天就發生約18起性侵案。