12歲女遭性侵流血半裸求救！眾人猛盯沒人救　狠心趕走畫面曝

▲女孩後來在神職人員的幫助之下送往醫院。(圖/翻攝自新德里電視台)

記者詹雅婷/綜合報導

印度一名12歲女孩遭性侵後,半裸著身體、流著血挨家挨戶求助,然而眾人卻是盯著她看,但不願對她伸出援手,甚至有一名男子狠心把她趕走。隨著她求援的監視器畫面曝光,引發關注。

On Camera, 12-Year-Old Girl, Raped And Bleeding, Asks For Help, Shooed Away@Anurag_Dwary reports



Read here: https://t.co/gYx8RKulRb pic.twitter.com/0hiyE5SYUA