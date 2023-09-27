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美版PTT發錢了！　Reddit宣布向作者提供「現金獎勵」

▲▼ Reddit。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Reddit推行新政策，向熱門貼文貢獻者提供現金獎勵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國網路論壇Reddit在台灣有「美版PTT」之稱，26日起推行新政策，向熱門貼文作者提供現金獎勵，只要貼文獲得網友付費斗內金幣，作者最多可獲得一半分潤。

綜合BBC等外媒，Reddit用戶可付費購買金幣，用來獎勵他們喜歡的貼文，而該公司25日宣布，用戶自26日起可將他們獲得的金幣轉換成現金，每月結算一次，作為該公司「貢獻者計畫」的一環，不過目前僅適用於18歲以上美國用戶。

用戶的Reddit karma（類似讚數）決定兌現比例，擁有100至4999個karma的用戶每獲得一枚金幣可換算為0.9美元，超過5000個karma的用戶則是每得到一枚金幣可賺進1美元，需在30天內賺取至少10枚金幣才可提領，沒有達標則會繼續累積到下個月。

Reddit金獎系統也有所改變，過去用戶必須先付費購買金幣，再用金幣購買金獎等獎勵，頒發給自己喜歡的貼文。但Reddit宣布簡化系統，只要在貼文中長按「讚」就可直接購買金幣獎勵作者，一次最少1枚1.99美元（約新台幣64元），最多25枚49美元（約新台幣1580元）。

對於擁有5000個karma的用戶來說，當貼文獲得網友花49美元獎勵25枚金幣，作者可獲得25美元現金，代表Reddit將保留至少約50%收入。

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