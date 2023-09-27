日醫院誤開「2倍嗎啡」！肺癌病患隔日死亡　調查結果曝

▲死亡病患兩度被醫師開錯藥。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本山口縣一名61歲男子罹患肺癌，沒想到負責收治的醫院卻接連2次開錯藥、用錯藥。而在第2次用藥錯誤的2天後，他便因病重死亡。儘管最終調查結果證實，病患死因為肺癌，與服用過多藥物並無直接關聯，但院方仍於25日召開記者會道歉。

根據《每日新聞》報導，該名61歲的男子因罹患肺癌而前往山口縣立綜合醫療中心就醫，今年1月他向醫師表示，想要在家中療養，因此醫師便開立類固醇，以緩解患者的呼吸困難症狀。然而原本正常劑量應該是1日1顆（4毫克），但是醫師卻在處方箋內寫成1日11顆，為正常劑量的11倍，嚴重超標。

男子就這樣按照醫師處方服用過量類固醇長達10天，直到再度回院複診時，院方才發現有異，並告知應該是醫師誤在電子病歷中輸入「1日11顆」，同時向病患道歉。

男子2月因為病情加重住院，當時醫師開了1日1顆的嗎啡止痛，但是負責照看病患的護理師卻讓他1天服用2顆。而2天後，病患因為肺炎病逝，根據醫療中心診斷，男子死因為肺癌，而院方也針對此案成立「醫療過失事故對策本部」，以調查院方疏失是否與死因有直接關係。

根據男子的血液調查結果，並未出現高血糖或高血壓的症狀，而這2種症狀皆為類固醇的副作用。此外2月13日提出的調查報告書指出，「並未產生導致重症的副作用，未對死亡產生影響。」山口縣立綜合醫療中心院長武藤正彥則在25日召開記者會道歉。