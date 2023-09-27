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想在「婚禮穿低胸禮服」　準新娘隆胸突然死亡親友慟：胸明明很美

想在「婚禮穿低胸禮服」　21歲準新娘隆胸手術後突然器官衰竭亡。（圖／翻攝自Facebook／Alessia Neboso）

▲女子為了穿低胸婚紗去做隆胸手術。（圖／翻攝自Facebook／Alessia Neboso）

記者李振慧／綜合報導

義大利21歲女子艾莉西亞(Alessia Neboso)為了在婚禮當天穿上露胸禮服，不顧未婚夫馬力歐(Mario Lucchesi)反對去做了隆胸手術，沒想到手術幾天後突然發高燒、感到疲勞，病情急速惡化被送進加護病房，幾小時後便被宣告身亡。

在義大利拿坡里擔任美容師的艾莉西亞，近來計畫與交往多年的男朋友馬力歐結婚，由於她一直夢想能在婚禮當天穿著能露出事業線的低胸婚紗，所以不顧親友反對，11日去診所進行隆胸手術。

艾莉西亞做完手術後雖然當天便出院，且身體沒有任何異常，然而幾天後卻出現發高燒、疲勞、咳嗽、全身無力和腸胃不良等問題，20日時健康突然急速惡化，被緊急送醫時已處於性命危殆的狀態。

醫生西卡雷利(Feliciano Ciccarelli)表示，「她在18日之前情況都很正常，然而20日送來醫院時，身體各項指標都已經不同，腎臟已經衰竭，白血球數比正常值高出許多，而且呼吸困難」。艾莉西亞後來被送進加護病房接受治療，然而幾小時後仍因心臟驟停死亡。

家屬傷心表示，艾莉西亞一直對自己的胸部尺寸不滿意，「其實在我們看來，真的沒有那麼小，很完美漂亮，可是她完全不聽別人的勸告」，如果沒有執意去做隆胸手術的話，或許就不會突然喪命。家人目前已提出申訴，案件正在調查中。

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