受益AI發展的國家排名　美國第一、台灣排第14

▲依據排名，前五名依序是美國、新加坡、英國、瑞士、瑞典，台灣排在第14名。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博報導，凱投宏觀（Capital Economics）針對各國從人工智慧（AI）受益的潛力做出排名，美國名列榜首，接著是新加坡、英國，香港排名第10，台灣居第14，日本第16，中國列第18。

報導指出，AI將比中國和其他新興經濟體更能促進美國與其他發達經濟體的經濟增長，加劇華府與北京之間的全球競爭。依據全部33個國家的排名，前五名依序是美國、新加坡、英國、瑞士、瑞典，六至十名則為南韓、以色列、芬蘭、加拿大與香港，台灣排在第14名。

報到提及，中國排名第18名，其所擁有的強大創新能力和對AI的大量投資被嚴格監管方式抵銷，可能減緩AI技術傳播。

The economies expected to benefit the most from AI https://t.co/1AJrldjnaq via @hancocktom pic.twitter.com/l1VFMY8eMp — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) September 26, 2023

首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）等研究人員在報告中指出，按市場匯率計算的國內生產毛額（GDP）而言，AI可能幫助美國經濟維持相對於中國的主導地位，AI革命是人們認為必須進一步抑制對中國經濟領先於美國的預期的另一個原因。中國還必須繞過美國對AI處理微晶片出口的限制。報告稱，這代表中國AI生態系統將獨立於西方發展。

凱投宏觀也表示，AI可能在短期內阻礙印度經濟成長，部分原因是它將減緩已開發國家業務流程外包的增加，產業緩慢消亡可能使印度在未來10年的經濟增長率每年下降0.3至0.4個百分點。

報告預測，AI將對經濟產生巨大影響，恐怕加劇國家內部不均，因為資方獲得的利益大於多數勞工。不過AI不太可能造成永久性的高失業率，與AI相關的新工作機會可能會被創造出來，生產力提高也會導致對商品、服務需求增加，但短期可能出現嚴重混亂。