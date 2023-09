受益AI發展的國家排名　美國第一、台灣排第14

▲依據排名,前五名依序是美國、新加坡、英國、瑞士、瑞典,台灣排在第14名。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

彭博報導,凱投宏觀(Capital Economics)針對各國從人工智慧(AI)受益的潛力做出排名,美國名列榜首,接著是新加坡、英國,香港排名第10,台灣居第14,日本第16,中國列第18。

報導指出,AI將比中國和其他新興經濟體更能促進美國與其他發達經濟體的經濟增長,加劇華府與北京之間的全球競爭。依據全部33個國家的排名,前五名依序是美國、新加坡、英國、瑞士、瑞典,六至十名則為南韓、以色列、芬蘭、加拿大與香港,台灣排在第14名。

報到提及,中國排名第18名,其所擁有的強大創新能力和對AI的大量投資被嚴格監管方式抵銷,可能減緩AI技術傳播。

