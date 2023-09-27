英研究：超級大陸2.5億年後成形　極端高溫恐致人類等哺乳類滅絕

▲研究人員預測2.5億年後地球將形成「超級大陸」，極度炎熱的天氣，將使人類和哺乳類難以居住。（圖／翻攝自英國布里斯托大學網頁bristol.ac.uk）

中央社倫敦26日綜合外電報導

研究人員預測2.5億年後地球將形成新的「超級大陸」，屆時人類和其他所有仍存活的哺乳動物可能都將滅絕。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，英國布里斯托大學（Bristol University）科學家使用超級電腦氣候模型預測，大約2.5億年後，各大洲將合而為一，形成超級大陸「終極盤古大陸」（Pangea Ultima），屆時地球將極度炎熱、乾燥，人類和哺乳類幾乎無法居住，因為人類和哺乳動物並未進化到足以應付長期暴露在極度高溫之中。

研究人員模擬超級大陸的溫度、風、雨和濕度趨勢，並使用構造板塊運動、海洋化學和生物模型來計算二氧化碳濃度。

他們發現，終極盤古大陸的形成會導致火山爆發更頻繁，釋放二氧化碳至大氣之中使地球暖化，除此之外，太陽也會變得更亮、釋放更多能量，導致地球進一步暖化。

這項研究報告刊登在昨天的「自然地球科學」（Nature Geoscience）期刊。

布里斯托大學高級研究員、報告主筆方斯沃斯（Alexander Farnsworth）在新聞稿中指出：「新出現的超級大陸將造成三重打擊，包括大陸性（Continentality）效應、更炎熱的陽光以及大氣中更多二氧化碳。」

「攝氏40到50度的溫度司空見慣，每日溫度極值甚至更高，再加上高濕度，最終決定了我們的命運，人類與其他許多物種都會因為無法透過汗水散熱來冷卻身體而死亡。」

方斯沃斯指出，熱度增加，對哺乳動物創造的是一個沒有食物或水源的環境。

預測這麼久的未來儘管存有很大的不確定性，但這群科學家表示，前景「非常黯淡」，超級大陸上只有約8%至16%的土地適合哺乳動物居住。

上一次大規模滅絕發生在大約6600萬年前，當時一顆小行星撞擊地球，消滅了恐龍和地球大多數生命。