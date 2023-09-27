北韓亞運女選手「顏值爆發」她1張照登熱搜　陸網誇讚：純天然美女

▲杭州亞運北韓代表團入場。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

赴中參加杭州亞運的北韓（朝鮮）代表團日前被拍到前往當地知名景點西湖遊玩，女性團員的高顏值意外登上中國百度熱搜。照片中一名身穿白襯衫、素色長褲北韓女選手在湖邊拍照，打扮雖然樸素，中國網友卻大讚「純天然美女」。南韓媒體還指出，有中國人認為北韓女子展現出的明朗與氣質比明星、藝人都還美。

▲北韓女選手藉杭州亞運到西湖游玩，陸網反應大讚「高顏值」不輸女明星。（圖／翻攝自微博，點圖可放大）

綜合南韓韓聯社、中國網易新聞報導，有中國微博網友日前發文稱，「偶遇北韓運動員在杭州西湖遊玩」，並附上北韓杭州亞運代表團幾名女性選手賞湖時的照片。文中提到，「她們穿著樸素，卻精氣神十足，有中國九十年代的風格」。後續陸網消息稱，這群選手是北韓的桌球隊成員。

▲北韓代表團女性穿著樸素。（圖／翻攝自百度，點圖可放大）

這篇發文不僅引發中國網友熱議，許多部落客、網路內容創作者也跟著稱讚起了北韓女子選手的外貌與風格，其中一篇百度文章標題更寫道，「（北韓運動員）顏值不輸明星！純天然的美征服中國網友」。

相關文章紛紛曬出網友留言誇讚的截圖，「純天然美女」、「朝鮮美女最漂亮」、「乾淨樸素，如同看見了八九十年代的我們自己」、「美呀！心靈純淨」、「朝鮮女人有一種清純的美」、「比國內某些明星漂亮多了」。

▲▼陸網稱讚北韓女子氣質清純，宛如出水芙蓉。（圖／翻攝自微博、百度）

韓聯社指出，北韓女選手高顏值的話題標籤26日一度登上大型入口網站百度的熱搜榜第一名，還引述陸媒分析，「中國人幾乎沒有機會接觸形象神祕的北韓人，因此更關注出現在賽場外的北韓選手」。本月23日亞運會開幕式上，時隔5年重返國際體育賽場的北韓代表團入場時，中國觀眾們以熱烈歡呼聲與掌聲迎接北韓選手。