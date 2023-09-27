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日本19歲混血「排球天菜」爆紅！193cm激似橫濱流星　亞運一戰成名

▲▼杭州亞運日本男排高橋慶帆。（圖／CFP）

▲高橋慶帆（背號31號）在杭州亞運一戰成名。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本男子排球26日在杭州亞運銅牌戰中以3比1拿下卡達，取得銅牌佳績。而除了出色的球技外，此次日本代表隊的一名選手更因為激似男星橫濱流星的混血神顏與193公分的高挑身材，引起排球迷的狂熱，就連平時不關注排球的網友也被他的高顏值吸引。

根據日媒報導，由於此次杭州亞運會的備戰時間與巴黎奧運重疊，因此使大量年輕選手有機會入選日本男子代表隊，出戰亞運。其中也包含目前就讀於法政大學的19歲高橋慶帆。

出生於2003年10月13日的高橋慶帆，父親是伊朗人，母親是日本人，擁有混血濃顏的他身高高達193公分，最高打點350公分、攔網高度325公分。此次出戰亞運則是他首次入選排球三大賽代表隊（世界排球錦標賽、世界盃排球賽、奧林匹克運動會排球比賽）。

▲▼杭州亞運日本男排高橋慶帆。（圖／CFP）

▲日本代表隊在銅牌戰對上卡達，高橋慶帆表現優異。（圖／CFP）

高橋慶帆在銅牌戰靠著優秀的爆發力取得分數，而在賽後，「日本男排31號球員」更是瞬間在網路上爆紅。網友們紛紛讚賞他不只實力優秀，連長相也「驚為天人」。大量網友更直言，高橋慶帆神似日本男演員橫濱流星，此外還有人認為他長得像生田斗真、松坂桃李或是傑尼斯偶像團體Snow Man成員Raul。

 

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