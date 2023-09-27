日本19歲混血「排球天菜」爆紅！193cm激似橫濱流星　亞運一戰成名

▲高橋慶帆（背號31號）在杭州亞運一戰成名。（圖／CFP）
記者王佩翊／編譯
日本男子排球26日在杭州亞運銅牌戰中以3比1拿下卡達，取得銅牌佳績。而除了出色的球技外，此次日本代表隊的一名選手更因為激似男星橫濱流星的混血神顏與193公分的高挑身材，引起排球迷的狂熱，就連平時不關注排球的網友也被他的高顏值吸引。
根據日媒報導，由於此次杭州亞運會的備戰時間與巴黎奧運重疊，因此使大量年輕選手有機會入選日本男子代表隊，出戰亞運。其中也包含目前就讀於法政大學的19歲高橋慶帆。
20230921 #高橋慶帆。 pic.twitter.com/SYI0gR7wE3— 以時 (@lenyail) September 24, 2023
男子バレー代表に物凄いイケメンを見つけた、、。。この色気で19歳、、、恐ろし— Akina????⚽️ (@akn_city) September 26, 2023
高橋慶帆くん
お父さんがイラン人らしい、、
にしても整いすぎ???????? pic.twitter.com/u4OJy95No7
出生於2003年10月13日的高橋慶帆，父親是伊朗人，母親是日本人，擁有混血濃顏的他身高高達193公分，最高打點350公分、攔網高度325公分。此次出戰亞運則是他首次入選排球三大賽代表隊（世界排球錦標賽、世界盃排球賽、奧林匹克運動會排球比賽）。
▲日本代表隊在銅牌戰對上卡達，高橋慶帆表現優異。（圖／CFP）
高橋慶帆在銅牌戰靠著優秀的爆發力取得分數，而在賽後，「日本男排31號球員」更是瞬間在網路上爆紅。網友們紛紛讚賞他不只實力優秀，連長相也「驚為天人」。大量網友更直言，高橋慶帆神似日本男演員橫濱流星，此外還有人認為他長得像生田斗真、松坂桃李或是傑尼斯偶像團體Snow Man成員Raul。
男子バレーボールの高橋慶帆選手イケメンすぎて美。 pic.twitter.com/7HKA7asDg9— ???????????????????? (@_____riria) September 25, 2023
男子バレー日本代表法政大の高橋慶帆選手イケメンすぎるな。— 海外旅行OL長風呂ちゃん (@piropiropiron11) September 24, 2023
イラン人お父様とのハーフ、、
ダルビッシュ選手に続くイランハーフイケメン
ちなみにイランはバレー強くて前石川選手とか柳田選手とか日本代表試合してた
最近美人先輩がイラン人と結婚したなあ pic.twitter.com/5LOnHyqFHv
バレー男子・柳田将洋主将「中国戦へベストで挑む」https://t.co/QItX1VFojo— 毎日新聞 (@mainichi) September 24, 2023
高橋慶帆「メダルへの思いは大きい」https://t.co/JSY0vnFHjR#杭州アジア大会
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