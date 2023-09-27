正妹直播被變態男摸臀偷看內褲　誇張片惹怒66萬網軍：報警抓人

▲女子當眾被男遊客性騷擾。（圖／翻攝自Twitch／gonsabella）

記者李振慧／綜合報導

西班牙29歲女網紅岡薩雷斯(Isabella Gonzalez)近來在貝尼多姆(Benidorm)一間餐廳直播時，竟然被後方一名男遊客襲臀，她立即回頭要求對方不可以碰她，男遊客原本想假裝沒事，誇張畫面在網路上瘋傳。

影片中可看到，岡薩雷斯20日在Twitch直播與66多萬名粉絲互動時，坐在她後方一名戴著墨鏡的男子突然轉身摸了她的臀部，她發現後立即制止對方，用西班牙語和對方表示，「嘿，不要碰我」。

男子遭岡薩雷斯制止後，還想假裝沒事繼續和朋友聊天，反而是他的朋友主動向岡薩雷斯道歉，口音聽起來疑似是來自英國的遊客，朋友道歉後，男子才轉過身揮手示意。

Afortunamente ISABELLA GONZÁLEZ, la víctima de la agresión ha entendido mejor la Ley y sus efectos positivos, algo que, viendo la reacción de los usuarios de redes que cuenta, ha calado en la sociedad



¿No hay otro abogado menos machista y retrógrado, @EnBocaDe_Todos ?



sigue pic.twitter.com/EZpWyY6lhf — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) September 22, 2023

岡薩雷斯離開餐廳後向粉絲表示，剛剛那名男子轉身後，抓住了她的褲子，「我不曉得他是想看我的屁股還是我的內褲，真是變態」，懷疑男遊客應該是喝醉了才會做出這種舉動。

岡薩雷斯被性騷擾的畫面瘋傳後，許多粉絲感到氣憤，紛紛鼓勵她不要隱忍，應該要報警抓人。岡薩雷斯後來拍攝影片表示，她已經正式向警方報案，「警方告訴我，報警是正確的決定，不過光靠影片內容可能很難找到該名男子，如果有任何新發展，會再更新告訴大家」，感謝所有粉絲給予她的鼓勵與支持。

▼女子時常在網路上與粉絲分享生活。（圖／翻攝自Instagram／gonsabellla）



