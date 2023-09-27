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打開引擎蓋發現蠕動巨物　男從汽車拉出「2.4公尺大蟒蛇」嚇壞

打開引擎蓋發現蠕動巨物　男從汽車拉出「2.4公尺大蟒蛇」嚇壞。（圖／翻攝自Facebook／Russell Cavender）

▲男在汽車引擎內發現巨蟒。（圖／翻攝自Facebook／Russell Cavender）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅萊納州一名機械工要修理汽車時，打開引擎蓋竟然發現一條2.4公尺長巨蟒躲在裡面，嚇得他趕緊找捕蛇專家羅素(Russell Cavender)幫忙。羅素順利抓到巨蟒後，將照片分享在臉書上獲得瘋傳。

事件發生在南卡羅萊納州默特爾比奇(Myrtle Beach)一家汽車維修廠中，一名工人26日早上正要維修汽車時，竟然在引擎蓋下發現巨蟒，他表示，「我打開引擎蓋看到一個很大的東西，完全不知道是什麼，還以為是用來吸油的吸油棒，結果竟然是一條蛇」。

從照片中可看到，約2.4公尺長的巨蟒在汽車引擎中游移，身形十分巨大。捕蛇專家羅素表示，「我在引擎蓋下發現過很多東西，有負鼠、松鼠還有蛇，但從沒有遇過2.4公尺長的巨大蟒蛇」。

羅素最後成功抓到巨蟒，他表示，雖然巨蟒沒有毒，但是有很強的咬合力，一個不小心有可能會被咬成重傷，懷疑蟒蛇可能是為了取暖才會躲進車內。車廠事後聯絡車主，但他也完全不知道車上為何有蛇，羅素懷疑這條蛇可能是某人的寵物，若是沒有人出現認領，之後會交給動物飼養員幫忙安置。

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