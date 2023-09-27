馬拉松女戰將「穿這雙」刷新世界紀錄！　跑友猶豫：貴到買不下去

▲衣索比亞中長跑女將艾西法穿上愛迪達超級跑鞋的最新鞋款，在德國柏林馬拉松刷新女子世界紀錄。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

衣索比亞女子田徑運動員艾西法（Tigist Assefa）專攻中長跑，本月24日她在德國柏林馬拉松成功奪冠，同時刷新女子世界紀錄，也令外界相當好奇她穿的鞋款，其實當天她穿的是知名運動品牌愛迪達（Adidas）的最新款跑鞋，不過一雙要價500美元，考驗著其他運動員和粉絲們的熱情與忠誠度。

根據《路透社》，艾西法24日在德國柏林馬拉松，以2小時11分53秒的成績奪冠，比先前的女子世界紀錄還要快上2分鐘，她比賽時所穿的跑鞋為愛迪達的最新鞋款Adizero Adios Pro Evo 1，於26日開始販售，然而其高達500美元（約新台幣1萬5528元）的售價，就比競爭對手Nike的同類型鞋款Alphafly 2還要貴上足足225美元，引發外界對於價格的疑慮。

其實自從愛迪達首款含有厚底的減震泡沫碳纖維板跑鞋問世以來，愛迪達和規模更大的競爭對手Nike便陷入了「超級跑鞋」的商戰之中，而且時間長達多年，運動鞋業者對於如何利用自家產品全力提升運動員跑速的問題上集思廣益。

愛迪達最新跑鞋鞋款Adizero Adios Pro Evo 1的高價引發疑慮，那就是「有多少業餘跑步愛好者願意承擔這筆額外的費用？」

對此，倫敦東南部業餘跑步俱樂部「樹叢巷弄跑者」（Grove Lane Runners）創始人斯文豪（Harry Swinhoe）表示，「這個售價真的太過離譜了！儘管大家會搶破頭爭相入手，但我想知道的是，普通跑者究竟是否真能感受到超級跑鞋與普通跑鞋相比後的好處？」

報導指出，其實愛迪達Adizero Adios Pro Evo 1的重量僅達138克（約5盎司），儘管極其輕巧、卻不太耐用，主要被設計於在一場馬拉松比賽（42公里、或26英里）和賽前熱身時所穿，如若按照愛迪達的說法，跑者每跑一場馬拉松都必須買一雙新的跑鞋，那麼每一英里的成本則約有19美元。

愛迪達26日開賣後僅釋出521雙鞋，預計11月發售第2批時將展開降價策略。愛迪達表示，「這是一款針對提升跑者速度進行升級的跑鞋，並非針對耐用程度。」

艾西法在抵達馬拉松比賽的終點後，甚至脫下這雙昂貴的「戰鞋」親吻，神情相當激動。為此，愛迪達把握住宣傳機會，執行長古爾登（Bjorn Gulden）更在社群網站Instagram發文祝賀，「艾西法，我們以妳為榮！」