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老人霸占座位7小時！老闆紙條抗議「害年輕人不敢來」　網怒洗評價

▲▼南韓首爾一間咖啡廳被控訴歧視年邁的顧客，業者趕緊公開監視器影像滅火。（圖／翻攝自YouTube／채널A 뉴스）

▲南韓首爾一間咖啡廳被控訴歧視年邁的顧客，業者趕緊公開監視器影像滅火。（圖／翻攝自YouTube／채널A 뉴스）

記者羅翊宬／編譯

南韓步入高齡化、少子化的社會，相關的社會問題也油然而生。南韓網路論壇出現一則貼文，發文者控訴自己年邁的父親在首爾一間咖啡廳坐著用筆電，豈料卻收到來自老闆的紙條，上面寫著「你霸占座位太久，導致年輕的客人們看到都不敢來」，該間咖啡廳事後成為網友撻伐的對象，業者則公開監視器畫面回應。

根據韓媒《東亞日報》、《CHANNEL A》，首爾特別市瑞草區位於某大學附近的加盟咖啡廳「BILLY ANGEL」傳出歧視顧客年齡的爭議，一名發文者25日在某論壇控訴，自己年邁的父親日前在該咖啡廳邊享用咖啡、邊使用筆電，未料卻收到來自社長（老闆）的黃色紙條。

紙條內容寫道，「親愛的顧客，您利用本賣場的時間（即坐在店內的時間）太長了，導致其他年輕的客人們現在完全不來這邊。」

▲▼銀髮族顧客在咖啡廳坐7小時，最後收到來自社長的紙條。（圖／翻攝自韓網）

▲銀髮族顧客在咖啡廳坐7小時，最後收到來自社長的紙條。（圖／翻攝自韓網）

發文者表示，他年邁的父親在收到寫著以上內容的黃色紙條後，便立刻收拾背包走人，他向父親詢問事發原委，才得知父親點了一杯咖啡後便長時間霸占座位。發文者認為，他的父親固然有錯在先，然而業者卻在紙條上刻意提到年齡的部份，懷疑是否歧視銀髮族群。

發文者寫道，「既然咖啡廳位在大學校舍前、既然是只以『年輕的顧客群』為服務對象的話，那麼就應該要標示店家禁收高齡顧客，這樣的話我們會充滿感激之情，之後我們會好好向父親轉達，以父親現在的年齡層來說，已經不能去該間咖啡廳消費。」

該則文章發出後，立刻在網路上引發討論效應，許多網友旋即針對該間咖啡廳狂洗一星評價，「服務態度不太好」、「哇～這裡是傳說中，不准長輩們坐下消費的咖啡廳嗎」、「我已經很老了，看來我無法來這裡消費」。

針對上述爭議，為了安撫沸騰的輿論，業者趕緊於昨日（26）向《CHANNEL A》公開當天的監視器影像，業者強調該名高齡的消費者從24日上午11時10分入座後，就占用座位長達7個小時，且中間還曾離場50分鐘，而該名消費者這段期間內竟然只點了一杯咖啡。

業者解釋，自己只是溝通過程中出現言語使用上的失誤，絕對沒有歧視顧客年齡的意思，「該名客人中間還離席去其他地方用餐，他已經坐在座位上太久了......一般而言，若年紀大的顧客來這裡消費，通常其他（年紀較輕的客人們）會刻意迴避、不太會來消費」。

從業者公開的監視器畫面來看，該名顧客確實一個人就占用了2張桌子、4個座位，且時間還長達7個小時，對於拼翻桌率的業者而言，確實無疑是一大損失。

事後，BILLY ANGEL透過社群網站Instagram發文道歉，強調未來將針對類似爭議，加強旗下加盟連鎖店的員工訓練。

►歧視長輩？韓咖啡廳「禁60歲老人進入」　常客緩頰：闆娘常被性騷擾
►咖啡廳拒老人進入！店家曝「奧客多又吵」　他氣哭：老人就不是人嗎

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