核戰隨時會爆發！北韓駐聯大使砲轟美國、南韓　強調不會放棄核武

▲北韓駐聯合國大使金成。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

第78屆聯合國大會總辯論宣告落幕，而北韓駐聯合國代表則在言談中再度將砲火集中在攻擊南韓、美國，他表示目前韓半島（朝鮮半島）面臨核武戰爭隨時會爆發的緊張局勢，而這一切責任都應歸咎給不斷發起挑釁行為的美國、南韓，同時他再度強調北韓不會放棄使用核武的堅定立場。

根據《韓聯社》，北韓駐聯合國大使金成於當地時間26日在聯合國大會總辯論上發表演說，他強調朝鮮半島（韓半島）處於戰爭一觸即發的驚險危機中，核武戰爭恐怕隨時都會爆發，「隨著敵對勢力挑起有勇無謀的誣陷與挑戰，我國強化國家防衛武力的努力，將會隨比例提升。共合國（指北韓）守護國家自主權和安全的決心，永遠不會改變。」

金成在言談中再度強調先前的既定立場，表示北韓絕對不會放棄使用核武，他也將造成半島情勢緊張的主因歸咎給美國與南韓，「從今年初以來，美國與大韓民國便歇斯底里喊著，要讓北韓政權覆滅終結、占領平壤，連續實施帶有侵略性格的聯合軍演。」

金成批評美國拜登政府近來積極拉攏南韓、日本，導致東北亞再度陷入「新冷戰」的對峙局面，「美國建構了美、日、韓三角軍事同盟體制，宛如是朝著實踐『亞洲版北約』的計畫邁進，東北亞地區則因此出現『新冷戰』的政治版圖。」

同時，金成也花了相當多的時間在演說中將砲口猛烈對準南韓，不僅省略了尹錫悅總統的稱號，甚至還直接稱南韓政府為「傀儡政府」。

對於尹錫悅在聯合國大會的談話上提到北韓疑似正與俄羅斯進行武器貿易，金成則表示，「主權國家之間發展平等、互惠的關係，並不是大韓民國所能干涉的問題，大韓民國只不過是美國的殖民地。」

針對聯合國安理會討論北韓人權議題，金成也在言談中吐露不滿，批評聯合國安理會的舉動早已違反聯合國憲章。至於在日本排放福島第一核電廠核處理水的部份，金成更痛批，日本此舉雖然對人類生命安全和海洋環境生態造成危害，然而安理會卻無動於衷。