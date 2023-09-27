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逃過法庭羈押命運！韓最大在野黨魁「鬆一口氣」　尹錫悅皮繃緊了

▲▼南韓法院駁回檢方聲請的羈押令狀，李在明27日凌晨走出首爾看守所，發表談話。（圖／CFP）

▲南韓法院駁回檢方聲請的羈押令狀，李在明27日凌晨走出首爾看守所，發表談話。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明，過去2年多來身陷官司訴訟中，他遭檢方指控在擔任城南市長、京畿道知事時瀆職、貪腐、收賄，包括變更地目和指使企業向北韓（朝鮮）非法匯款等，在經過羈押前的最終必要性審查後，法院今日（27）凌晨做出決定，駁回檢方提出的羈押令狀，李在明暫時逃過一劫。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院部長法官劉昌勳昨日（26）針對李在明進行羈押前的最終必要性審查，才剛停止24天絕食抗議不久的李在明從醫院搭車，拄著枴杖出庭接受審理，審理結束後前往首爾看守所靜候結果，經過長時間審查後，劉昌勳認為身為最大在野黨黨代表的李在明，並無湮滅證據或逃亡的可能性，因此決定不羈押李在明。

此次起訴李在明的檢方、以及李在明辯護律師團在法庭審查上的攻防重點，包括京畿道城南市盆唐區柏峴洞土地用途變更疑雲、和前京畿道副知事李華永教唆裳邦爾（雙鈴、雙寧）集團非法匯款800萬美元給北韓之疑雲、教唆偽證等。

▲▼南韓法院駁回檢方聲請的羈押令狀，李在明27日凌晨走出首爾看守所，發表談話。（圖／CFP）

檢方指控，李在明2014年4月至2017年2月擔任城南市長期間，在盆唐區柏峴洞都更過程中涉嫌包庇某特定民間業者，讓該業者獲得1356億韓元的利益，被排除在都更事業之外的城南都市開發公社反而承擔200億韓元的損失。

法官劉昌勳認為，在教唆偽證、柏峴洞都更疑雲的案件中，從目前取得的人證、物證等資料來看，難以認定李在明有湮滅證據的疑慮。

李在明過去2年來飽受官司纏訟所苦，去年在總統大選和尹錫悅角逐大位的過程中，更身陷多起類似爭議，包括慰禮新都市、大庄洞都更案，以及2015至2018年擔任城南市長期間，以職務之便變更地目作為利益交換，要求Naver、斗山建設、CHA醫院、蔚藍慰禮等4間企業向城南足球俱樂部（城南FC）繳納133.5億韓元後援金。

報導指出，檢方試圖突破由共同民主黨掌握過半席次的「防彈國會」，前後共兩次向法院申請針對李在明的羈押令狀，今年2月16日針對大庄洞案、城南FC案聲請羈押，然卻遭國會以否決逮捕同意案的方式駁回。

▲▼李在明26日晚間抵達位於京畿道義王市的首爾看守所，靜候法院審理結果。（圖／CFP）

▲李在明26日晚間抵達位於京畿道義王市的首爾看守所，靜候法院審理結果。（圖／CFP）

經過7個多月的時間，檢方9月18日針對柏峴洞案、裳邦爾集團非法匯款北韓案再度聲請羈押令狀，國會21日罕見通過逮捕同意案，法院因此針對羈押與否進行必要性的開庭審查，是南韓憲政史上首度有最大在野黨黨魁接受法院的羈押前審查。

隨著李在明免去遭到法院羈押的危機，預估李在明將反守為攻，指控檢方濫用搜查權實施政治報復，而共同民主黨也將此定調為「事必歸正」；至於檢方在羈押令狀遭法院駁回後，短時間內將因搜索失去正當性而備受打擊。

對此，檢察官出身的南韓法務部長韓東勳表示，法院駁回羈押令狀，並不代表李在明的相關犯罪紀錄就被抹去，強調檢方將會繼續依照合法程序進行搜索。

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