新郎新娘喪命！　伊拉克900人婚禮大火「增至114死200傷」

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克北部尼尼微省（Nineveh）一對新人26日宴請逾900名賓客，疑似因放煙火慶祝引發火災，加上違法的易燃建材使火勢迅速蔓延，據報死亡人數增至114人，新郎新娘證實已經喪命，另有逾200人受傷。

▲ 宴客會場燒得一片焦黑。（圖／路透）

綜合BBC、天空新聞等外媒，這場基督教婚禮在尼尼微省阿哈達尼亞區（Al-Hamdaniya）一座大型活動會館舉行，似乎因施放慶祝煙火引發大火，據該省衛生部門，已有114人死亡，且州長稱有逾220人受傷，但恐怕還會攀升，伊拉克紅新月會憂心，死者可能多達450人。

據稍早最新消息，尼尼微省衛生部副部長證實，新郎雷文（Revan）及新娘哈寧（Haneen）都在大火中喪生。他稍早也在記者會上說明，大多數傷者為年輕男女。在傷者之中，至少有50人命危，其中半數為燒傷，「部分傷者身體有50%至60%燒傷」。

網路瘋傳的監視器畫面顯示，現場火球如雨點般射進會場內，穿著華麗的賓客紛紛逃命。34歲倖存者約哈納（Imad Yohana）提到，「我們目睹熊熊大火竄出會場」，「就連逃出來的人都慘不忍睹」。

▲▼ 這場婚禮宴請近千名賓客，火災死傷慘重。（圖／路透）

目擊者回憶，聚集900人的會場在晚間約10時45分起火。傷者在醫院受訪提到，當時新人正準備跳舞，施放煙火搭配舞步時疑似射到天花板，整個會場在短短幾秒內燃起大火，死者有男有女且包括兒童。民防官員指出，該建築外層使用非法的高度易燃建材，使其迅速坍塌。

當地主要醫院塞滿幸運逃死的賓客，接受氧氣及繃帶治療，但氧氣瓶恐怕不足；也有數十民眾前往醫院捐血。總理蘇丹尼（Mohammed Shia' Al Sudani）已經指示內政部長及衛生部長，動員一切力量救濟受害者。