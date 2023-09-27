川普浮報資產10年！法官裁定「犯下詐欺」　吊銷集團部分執照

▲ 川普被判犯下詐欺，旗下實體由管理人接手解散。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州法官裁定，前總統川普及他的兒子小唐納（Donald John Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）犯下詐欺罪，且川普家族浮報資產長達10年，因此吊銷川普集團（Trump Organization）在該州經營部分資產的營業執照。

綜合CNN及《美聯社》，法官恩格隆（Arthur Engoron）26日批准紐約州州檢察長詹樂霞（Letitia James）的簡易判決動議，認定川普及兒子等人「對持續違反州法負有責任」，因川普家族向銀行及保險公司浮報資產報長達10年，且多次參與詐欺。

詹樂霞26日晚間聲明表示，「法官得知川普及川普集團參與金融詐欺多年，今日做出支持我方的判決。」她求處2.5億美元（約新台幣80.6億元）罰款，並要求禁止川普及兒子擔任公司高層，且5年內禁止該公司從事商業交易。

法官撤銷包括川普集團等川普實體的營業執照，由管理人接手這些實體的解散事宜。這起訴訟涉及紐約的2處房產，包括華爾街40號的商業大廈及川普家族在賓州七泉（Seven Springs）的宅邸。

裁決影響範圍尚不清楚，至於管理人如何解散這些財產，裁決是否影響紐約州以外如海湖莊園等財產，以及川普家族是否可將紐約州資產轉移至該州以外的公司，目前仍存在疑問。

▲ 川普稱有免責聲明不構成詐欺，但被法官駁回。（圖／路透）

恩格隆指出，川普還被控將在川普大廈的3層樓公寓價值浮報3倍，從1.14億美元被高估為2.07億美元，「一名房地產開發商在評估自己生活幾十年的空間時，高估至這種程度只能被認定為詐欺。」

詹樂霞指控，川普和他的3個孩子、他的公司和企業高管欺騙貸款機構、保險公司及其他實體，透過浮報資產獲得實質經濟利益，包括誤導銀行而獲取的1.5億美元優惠利率。

川普證詞主張，財務報表寫入免責聲明，因此不存在詐欺問題，但被法官駁回。川普律師凱瑟（Christopher Kise）則稱，這項裁決完全脫離事實及相關法律，「雖然全面影響尚不清楚，但能夠確定的是，川普及家人將尋求一切可能的上訴補救方式，糾正這起司法不公。」

這項裁決代表詹樂霞取得部分勝利，審判中也將確定一定金額的財產歸屬。本案仍將繼續審判，據報恩格隆預計10月2日展開無陪審團的審理，可能持續至12月。