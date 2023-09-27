女病患中巫術！X光驚揭「魅力針」插在體內　大馬醫嚇壞：死也不拔

▲馬來西亞醫生分享過去曾遇過一名女患者，直到死前都不願意拔出植入在體內的巫術細針。（圖／翻攝自TikTok帳號@pakar.mata）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一名醫師最近在網路上分享一起讓他記憶猶新的恐怖案例，患者是一名60多歲的中風婦女，X光檢查發現她體內包含眼睛、臉、頸、胸等部位都植入俗稱「魅力針」（susuk）的巫術器具，直到死前最後一刻，患者仍不願意取出這些金屬細針，他至今仍懊悔未能挽救這名病患。

根據馬來西亞中國報、星洲網報導，大馬眼科醫生拉茲夫（Dr. Razif）近期在他的TikTok帳號@pakar.mata上傳圖文表示，他早年在吉打州（Kedah）一家醫院擔任實習醫生時，曾經遇到一名迷信巫術的60多歲女病患，至今讓他記憶猶新。

▲女病患胸部與臉部等部位植入了不少細針。（圖／翻攝自TikTok帳號@pakar.mata）

拉茲夫表示，女病患當時因中風被送醫，半邊身體癱瘓，雖然無法說話但意識清醒，被呼喚時會有反應，她的孩子也陪在一旁。然而，醫院為她做完血液檢查、電腦斷層（CT）掃描與照X光等，結果發現女病患體內包含眼睛、臉部、頸部與胸部等4個部位都植入了所謂的「魅力針」。

據報導，魅力針又稱charm needle，在印尼是一種叫做Susuk的民俗巫術，巫師將金屬細針插入身體的軟組織中，宣稱具有美容、治療疾病等效果，許多女性對此深信不疑。

拉茲夫的分享引起網友熱議，有自稱醫生的網友留言表示，在22年行醫生涯中，從X光片裡看過許多人都植入了魅力針，其中大多數是女性，而不僅是臉部，連腿部與腹部也會植入。拉茲夫說，「我不知道是什麼毒害了她的思想，這件事她孩子肯定不知道，但我也沒法把事情告訴她孩子」。

拉茲夫附上了X光照並表示，儘管他很希望患者在生命走到盡頭之前，能同意移除魅力針，無奈最後結果仍不如他所想，女病患直到死去一刻也不願取出。拉茲夫說，這起事件直到今日都在「困擾」著他，因為自己對於當時未將實情告知病患家屬感到相當後悔。