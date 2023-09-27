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美大選共和黨第2場初選辯論　川普確定再次缺席！將赴汽車工會演說

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普確定再次缺席共和黨黨內初選辯論會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國2024年總統大選共和黨黨內初選第二場辯論，將於當地時間27日晚間9時在加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行，預計7名候選人參加，前阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）因資格不符無法參加辯論。首輪辯論缺席的前總統川普將再度缺席，並前往底特律向汽車工會發表演說。

美國將於2024年11月5日舉行總統大選。根據美聯社報導，共和黨初選第二場辯論會參加資格為2次全國民調3%以上，或一次全國民調加上4個提前投票州民調達3%，另外還須5萬名簽署支持承諾的捐獻者。全國委員會（RNC）表示，有7名候選人將參與27日的第二場辯論。第三場將於11月初在邁阿密舉行。

民調百分比最高的川普將繼首輪後再次缺席辯論會，並前往密西根州底特律，在汽車業大罷工之際，對汽車產業工會發表演說。先前第一場辯論時，川普團隊於同時段播出了他與前福斯新聞主持人的訪談節目，川普本人也曾表示，他不願參加辯論替民調較低的競爭對手拉抬聲量。

▲▼2024年美國大選共和黨黨內初選首場辯論名單公布，左起為佛州州長迪尚特、前總統川普、前副總統彭斯、企業家拉馬斯瓦米。（組圖／路透）

▲美國2024大選共和黨黨內初選第二場辯論名單公布。圖左起為佛州州長迪尚特、前總統川普、前副總統彭斯、企業家拉馬斯瓦米。（組圖／路透）

美聯社整理了第二場辯論會7位候選人立場一覽：（以下使用ChatGPT自動翻譯後潤飾）

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）

佛羅里達州州長長期以來一直被認為是川普的頭號競爭對手，但在提前投票州和全國民意調查中，他遙遙落後於目前的共和黨領跑者，並籌集了可觀的競選資金。但隨著迪尚特的競選努力未能達到對他的高期望，這種情況已經開始發生變化。他在全國的共和黨支持率從今年早些時候的高峰大幅下滑。

前副總統彭斯（Mike Pence）

以自己的政治家聲譽和豐富的選舉經驗為基礎，川普的副總統上個月展示了他的辯論技巧，並希望在加州參與更多活動。在密爾瓦基（首場辯論），彭斯與幾位其他候選人在共和黨提名競爭中的最大分歧問題上有激烈的爭執。

在墮胎問題上，彭斯與海莉形成對比，墮胎是他的代表性議題之一，他稱海莉在這個問題上的共識是「領導力的反面」。彭斯與拉馬斯瓦米爭辯時也有一些激烈的時刻，他表示：「現在不是在職培訓的時候。」彭斯本人也成為一個關鍵辯論問題的主題，候選人們普遍認為他在抵制川普的壓力下保護了2020年選舉的結果是正確的。

南卡州參議員史考特（Tim Scott）

南卡羅來納州參議員在密爾瓦基的首場辯論中並未取得突破性時刻，希望在這次的辯論中改變這種情況。為了更多參與對話，史考特要求黨部改變候選人上台的順序，以獲得更顯著的演講位置。目前尚無跡象表明共和黨全國委員會計劃這樣做。

前南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）

唯一一位參加辯論的共和黨女性候選人，也是參選者中唯一的女性。海莉在第一場辯論中表現出色後，經歷了一輪募款高潮。她的競選團隊表示，她在72小時內籌集了至少100萬美元的資金，創下了她的紀錄。南卡州最近兩次民調顯示，前聯合國大使和南卡州州長海莉位居第二，遠遠落後川普，但略微領先其他共和黨競爭對手。

在第一場共和黨辯論中，海莉在一次爭論中引用了英國第一位女性首相瑪格麗特•撒切爾的名言：「如果你想要說些什麼，問一個男人。如果你想要做些什麼，問一個女人。」

企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）

這位政治新手在首場辯論中贏得了幾個令人難忘的時刻，批評一些對手為「超級級政治行動委員會的傀儡」，他們使用「現成的、預先準備好的口號」來攻擊他。他經常成為其他候選人攻擊的目標，批評他缺乏經驗。這些抨擊有助於提高拉馬斯瓦米的競選資金，以及在廣泛的共和黨競爭中提高了他的知名度。

前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）

前紐澤西州州長在開始競選時將自己描述為唯一準備好挑戰川普的候選人，呼籲前總統「參加辯論，捍衛他的紀錄」。在第一次辯論中沒有川普，克里斯蒂失去了他最初的主要目標。有時，觀眾的噓聲將他淹沒，當他強烈回應有關候選人是否會支持川普，即使他被判有重罪。

北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）

伯古姆是一位前軟體企業家，現在他擔任北達科他州州長的第二個任期，因在與競選團隊打籃球時受傷，差點錯過了第一場辯論。但伯古姆仍然參加了辯論，事後告訴記者，他在講台後面只用一條腿站著。

伯古姆一直在利用自己的財富來推動競選活動，提供20美元的「拜登紓困卡」以換取1美元的捐款，批評拜登對經濟的處理方式。批評人士質疑這種優惠是否違反競選資金法。

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