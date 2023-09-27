英女醫師搭機中離世！　丈夫下機才發現「旁邊坐屍體」

▲死者的丈夫直到下機前才發現妻子失去意識。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一名女醫師21日與丈夫一同搭機飛往法國，兩人在航程中閉目養神，然而當飛機降落，乘客準備下機時，她的丈夫卻叫不醒「熟睡」的妻子，這才發現她早已沒有生命跡象。救護人員隨即被叫到飛機上替病患急救，但是女醫師最終仍然不治身亡。

根據《每日郵報》報導，任教於倫敦國王學院的73歲泌尿婦科女醫師卡多佐（Linda Cardozo）21日與丈夫哈奇森（Stuart Hutcheson）從英國倫敦搭機飛往法國尼斯度假，而她在搭機的前一周才剛慶祝完自己的生日。

▲卡多佐是英國泌尿婦科的權威。（圖／lindacardozo.com）



卡多佐的家人指出，她數個月前曾經出現健康問題，不過經治療後已出現好轉，才會和丈夫一起出國旅遊散心。她21日和丈夫搭上前往尼斯的BA348班機，登機後兩人皆入睡休息，而飛機當晚9時左右抵達目的地後，哈奇森便醒來，並起身將放在上方行李架的行李取下，但回頭卻發現熟睡的妻子依然沒有任何動靜，於是上前打算叫醒坐在椅子上的妻子。

哈奇森卻突然發現卡多佐一動也不動、沒有生命跡象，緊急通知機上空服人員。機組人員隨即通報機場救護團隊，而急救人員抵達現場後，雖替卡多佐實施心肺復甦術，但是她仍然沒有恢復意識，最終死亡。根據機場內部人士透露，卡多佐的死因為心臟衰竭。